Carlos Hipólito asombra en 'Pasapalabra' cantando 'New York, New York': "¿Qué maravilla es esta?"

'La Pista Musical' continúa dando grandes momentos y alguna que otra sorpresa a los espectadores de Pasapalabra. Y eso fue lo que pasó este jueves, donde Carlos Hipólito sacó a relucir sus dotes como cantante.

Pablo Díaz y Javier Dávila se enfrentaron en la prueba del concurso de Antena 3: "Esto es un himno, no digo más", señaló Roberto Leal. "El año de la canción es 1977, pero la versión que vamos a escuchar es de 1980", añadió el presentador.

Pablo y Javier, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Tras oír unos segundos del tema, Pablo fue el primero en apretar el pulsador y contestó: "Es New York, New York", pero Leal le contestó: "Necesito que me cantes un poco porque la gente está ávida por escucharte".

El concursante lo intentó, pero prefirió que fuera Hipólito el que cantara la famosa canción de Frank Sinatra, asombrando a sus compañeros, presentador, concursantes y público con su perfecta entonación y pronunciación de la misma.

"¿Qué maravilla es esta?", exclamó Leal tras escucharle y bailar todo juntos el conocido tema. "Los segundos son para Pablo, pero me quito el sombrero contigo", concluyó el presentador.