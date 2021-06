Aturo Valls le 'roba' a Roberto Leal el pinganillo: "Ahora compartimos cadena, belleza y cera..."

Arturo Valls sufrió este jueves un pequeño lapsus al comienzo de ¡Ahora caigo! ya que se confundió de pinganillo, 'robándole' a Roberto Leal el que utiliza en Pasapalabra para recibir las instrucciones de su director.

"Bienvenidos a Pasapalabra... digo... perdón, perdón", se excusó Valls nada más entrar en el plató del programa, pero continuó diciendo "comenzamos con La Silla Azul –primera prueba del concurso que se emite a las 20:00 horas en Antena 3-".

Y, desconcertado, señaló: "¿Qué silla azul? Si aquí no hay". Entonces se quiso dirigir a su directora, Gloria Hernández, pero no era la que estaba al otro lado: "¿No eres Gloria?", afirmó el presentador.

"Yo soy Arturo, Roberto no, Arturo. Aquí no hay ningún equipo naranja, ni sopa de letras ni pista musical tampoco, solo la palabra gallina, que mola mucho", afirmó Valls. "He visto un pinganillo por ahí y me lo he puesto", añadió.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Desde de dirección le explicaron que era el que usa Leal en Pasapalabra y un miembro del equipo de ¡Ahora caigo! fue el encargado de llevarle al valenciano el suyo: "Ahora sí. El otro, llévalo a Pasapalabra que es el de Roberto. Ahora compartimos cadena, belleza y cera", concluyó entre risas antes de dar comienzo al programa del día.