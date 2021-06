Tamara Falcó vuelve a 'El hormiguero': "Me habéis dado siempre todas las facilidades cuando no he podido venir"

La tertulia de este jueves en El hormiguero volvió a contar con la presencia de Tamara Falcó tras su ausencia la semana pasada. La hija de Isabel Preysler se sentó junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val para comentar las noticias más destacadas.

"Hola Tamara, bienvenida de nuevo, me han dicho que has aprobado el Certificat de Cuisine Intermédiaire (grado intermedio de cocina) del curso de Le Cordon Bleu. ¿Es cierto que en el examen te tocó el conejo?", comentó el presentador.

Falcó comentó: "Si, y me tenía tremendamente preocupada y me cayó. Me podía haber salido mejor de lo que me salió, me pusieron un bien, pero he conseguido un notable de media". Motos señaló que "creo que los examinadores ven el programa y por eso te pusieron conejo...".

"Le mandé un vídeo a mi madre mientras estaba practicando y la noche antes del examen me preguntó qué tal lo llevaba porque lo que vio no tenía buena pinta, le había mandado un plato de simulación con plastilina", comentó entre risas.

Para terminar, quiso agradecer al equipo del programa las facilidades que le habían dado durante esta temporada, con varias ausencias algunos jueves, para poder realizar el curso de chef.

"Me habéis dado siempre todas las facilidades cuando no he podido venir o he llegado tarde para mis completar estudios y detrás de esto hay una empresa", agradeció la hija de Isabel Preysler.