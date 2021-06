Calero, tras el crimen de Wafaa: "Que sepan las mujeres que estaremos ahí para ayudarlas y que se sientan seguras"

Así se ha pronunciado en la concentración que se ha celebrado esta tarde en la Pobla Llarga tras el hallazgo del cadáver de la joven de 19 años, vecina de la localidad. El cuerpo se ha encontrado en un pozo de una finca que fue propiedad del hombre detenido por los hechos, un individuo con antecedentes por violencia de género que ha llevado a los agentes hasta el punto donde estaba el cadáver.

Calero, "emocionada", ha lamentado un "día trágico, complicado"."Es una tragedia que nos están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, de no atender las complacencias de los asesinos, de sus parejas o en este caso de una persona que quería ser pareja y no lo logró, pero logró matarla", ha señalado.

En ese sentido, ha indicado la necesidad de "revis las herramientas" para la lucha contra la violencia de género y los asesinados machistas. "Estamos ya en ello porque una sociedad digna no puede consentir que se nos mate a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Estoy emocionada, como no pude ser de ora forma, porque es una tragedia que tenemos que soportar y no debemos soportarla. No podemos. La sociedad no puede soportar más muertes", ha subrayado.

Calero ha lamentado que "este mayo ha sido trágico", pero ha asegurado: "Estaremos trabajando, estaremos acompañando a los pueblos, alcaldes y alcaldesas donde se sufren esas tragedias".

La delegada ha subrayado que "el pueblo queda herido, esto deja una marca para siempre". Y ha insistido: "Aquí estaremos y trabajaremos codo con codo". "Las mujeres tienen que sentir que las administraciones están a su lado. Que sepan las mujeres que las administraciones estaremos ahí para ayudarlas y para que se sientan seguras ante tanto sufrimiento y dolor".