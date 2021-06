Muere a los 86 años Janet Malcolm, escritora e influyente periodista durante varias décadas de la revista New Yorker

Janet Malcom ha fallecido este jueves a causa de un cáncer a los 86 años, según informa The New Yorker, el medio para el que ha trabajado durante casi 60 años.

"Todo periodista que no sea tan estúpido o engreído como para no ver la realidad sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza, que explota la confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno", frase que pronunció ella y que ahora se ha convertido en una de las mejores lecciones para los alumnos de periodismo.

Nació en 1936 en Praga y emigró junto a su familia a Nueva York en 1939, donde ha pasado gran parte de su vida.

En sus inicios, se dedicó a hablar sobre compras de Navidad, libros infantiles y asuntos sobre el hogar. Posteriormente, comenzó a profundizar más en temas como el psicoanálisis.

Con los libros Psicoanálisis: la profesión imposible (1981) y En los archivos de Freud (1984) se estrenó en el mundo literario en este género en el que luego ha continuado con Ifigenia en Forest Hills: Anatomía de un juicio por asesinato.

El periodista y el asesino es uno de sus libros más conocidos internacionalmente que escribió en 1990 y con el que comenzó a despegar su carrera.

A partir de entonces, ha acumulado una decena de ensayos y biografías, como La mujer silenciosa: Sylvia Plath y Ted Hughes, Leyendo a Chéjov: un viaje crítico y Dos vidas: Gertrude y Alice.

Todo esto sumado a la gran cantidad de artículos que ha redactado para importantes medios, como The New York Review of Books o The New York Times Book Review.