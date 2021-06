La plantà de 12 ninots en contenidors de vidre impregna Alacant d'ambient fester els dies centrals de Fogueres

La plaça de l'Ajuntament ha acollit la inauguració oficial de la iniciativa "La plantà d'Ecovidrio amb els artistes foguerers" en la qual s'han pogut contemplar les creacions de Federico Molinero i Adrián Alcaraz, una nóvia alacantina i un zaragüell, respectivament.

A l'acte han acudit els regidors de Festes i Comerç, Manuel Jiménez i Lidia López, i integrants de la Corporació Municipal; la directora territorial de Transició Ecològica, Carmen Catalá; la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco.

També el mestre major del Gremi d'Artistes de Fogueres, Joaquín Rubio; les Belleas del Foc 2019 -adulta i infantil-, Isabel Bartual i Noelia Vinal, i Roberto Fuentes, gerent d'Ecovidrio de la Comunitat Valenciana, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Els dos 'mini-monuments' estan localitzats en el fondo de saco de l'Esplanada (intersecció amb la Rambla); Avinguda de l'Estació (enfront del Palau Provincial); Plaça de la Montanyeta; Plaça de Ruperto Chapí; Plaça Sèneca; Postiguet-Plaça del Mar; Plaça del 25 de Maig; Avinguda d'Óscar Esplá; Avinguda de Federico Soto i Plaça de Gabriel Miró.

L'edil Manuel Jiménez ha indicat que "aquests contenidors se situen en alguns dels punts estratègics més significatius d'Alacant perquè, a més de ser els més visitats, contribuiran a impregnar d'ambient fester aquests dies de Fogueres".

Per la seua banda, Catalá ha considerat el certamen com "una nova ocasió per a conscienciar sobre el reciclatge de vidre. A més, amb la finalitat de recolzar al Gremi en aquesta complicada etapa".

Toñi Martín-Zarco ha assenyalat que "volem agrair a Ecovidrio la seua col·laboració amb la Festa en un any tan atípic com aquest. Aquesta iniciativa visibilitza l'important treball dels artistes. Tota ajuda que reben ara és molt gratificant" .

Així, Joaquín Rubio ha expressat el seu agraïment "perquè, amb aquesta idea, es pot lluir part del nostre treball. Espere que aquesta iniciativa servisca per a enfortir als foguerers i barraquers".

Finalment, Bartual i Vinal han destacat que es tracta "d'una idea que suposa un benefici per a la imatge de la Festa i ajuda als artistes de fogueres que tan fortament estan patint la pandèmia".