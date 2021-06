Cvirus.- La Comunitat Valenciana manté la seua IA en els 39,50 casos per 100.000 habitants

La incidència acumulada a la Comunitat Valenciana es manté aquest dijous practicament invariable amb una xifra de 39,53 per 100.000 habitants, dos centèsimes menys que ahir, amb el que segueix sent l'autonomia amb menor taxa i per davall dels 96,64 casos de mitjana nacional, segons l'actualització del ministeri de Sanitat.