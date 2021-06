Elena Rodríguez protagonizó el pasado año uno de los momentos más duros de la historia de Supervivientes al relatar la complicada infancia que atravesó a causa de las agresiones que recibía por parte de su madre. La historia provocó las lágrimas de la presentadora, Lara Álvarez, y conmocionó a la audiencia. Sin embargo, a día de hoy, la madrileña se arrepiente de haber hablado de ello.

"Por encima de ese puente, debió estar el amor que siento por mi madre. Nunca debí hablar de ella", escribió la madre de Adara Molinero en Twitter tras ver 'El puente de las emociones' que protagonizaron los concursantes de la edición actual. En esta prueba, los participantes relatan algunos episodios de su vida y se desahogan sobre sus pensamientos más profundos, tal y como hizo ella.

En el primer peldaño del puente, los supervivientes tienen que reflexionar sobre la culpa. Fue en esa fase donde Rodríguez se sinceró: "Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa, de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un defecto: no sabía enfrentarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su madre no lo entendía y pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien".

Por encima de ese puente, debió estar el amor que siento por mi madre. Nunca debí hablar de ella. — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 15, 2021

"No sé si hay culpables porque cuando no se entiende lo que pasa o piensas que esa es la forma de educar correcta, no hay culpables. Es verdad que llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma", añadió la triatleta, provocando las lágrimas de la corresponsal en Honduras.

La exconcursante dijo que cada agresión la hacía sentir más vulnerable. "Cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña. Hacía que yo dejara de existir y que hubiera un monstruo que me atormentara diciendo que no iba a ser capaz de hacer ni decir nada", expresó.

"La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en cada ocasión fui yo. Fui culpable por no darme cuenta antes de lo que pasaba. Nunca he hablado con esto de vosotros pero hay cosas que yo no tenia que haber permitido y como madre soy culpable", zanjó.