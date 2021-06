Podemos critica la "falta de sensibilidad" de la juez del desalojo de Mairena porque podía "aplazar" la medida

Peña ha criticado así "el episodio de violencia que han tenido que sufrir Mónica y sus tres hijos" al ser ejecutado el desahucio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla, merced a las acciones judiciales de BuildingCenter, "a pesar de que existe legislación que permite al poder judicial salvaguardar y proteger a los menores, que debe ser lo que guíe cualquier acción de estas características".

Para Peña, es "muy grave e intolerable que esta jueza, que tiene en su mano una herramienta como es el Real Decreto 8/2021, que le hubiera permitido aplazar hasta agosto el desahucio, no haya permitido que estos tres menores no hayan podido terminar el curso escolar con normalidad".

MENSAJE A LOS JUECES

Dicho decreto amplía hasta el 9 de agosto del presente año las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se afrentan a procedimientos de desahucio y en los que se ven implicados menores, según ha dicho.

"¿Qué está pasando con los jueces que pudiendo actuar en favor de los menores y sus familias no lo están haciendo?", se ha preguntado Peña, que ha asegurado que la familia de Mónica cuenta con "todos los requisitos exigidos para que se les pueda aplicar en referido decreto de medidas especiales contra los desahucios", toda vez que la afectada lamentaba de su lado que le fuese denegado "dos veces" el ingreso mínimo vital.

"No entendemos la decisión de la jueza, su absoluta falta de sensibilidad con los niños y con la madre, ¿para qué se legisla si luego no se aplica esta legislación?", ha resaltado Peña, que también ha criticado la actuación de la comisión judicial ejecutora de la orden de desalojo por no "salvaguardar el interés del menor, que es el que siempre debe prevalecer".

RECLAMA UNA "MAYOR IMPLICACIÓN"

Además, también ha pedido al Gobierno local del PSOE, encabezado por Antonio Conde, una "mayor implicación en la lucha contra los desahucios de las familias en riesgo de vulnerabilidad con menores a su cargo".

Para Peña "el Ayuntamiento tiene dos vías, mediar con los bancos, en este caso La Caixa, para poder acceder a la posibilidad de contar con un parque público de vivienda social, así como a largo plazo, crear un parque público de vivienda de carácter social dependiente del Ayuntamiento", mientras el Gobierno local ha pedido a los bancos que "las más de 100 viviendas que mantienen vacías en la localidad sean accesibles a las familias más vulnerables a través de un alquiler social que equilibre el legítimo derecho a la propiedad privada con la justicia social y los derechos humanos".