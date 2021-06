Cvirus.- Prop de 1.400 empleats d'El Corte Inglés rebran la primera vacuna contra la covid en les pròximes setmanes

Així s'ha posat de manifest aquest dijous, en la visita al Centre de Vacunació de València de la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, i el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

La visita s'ha produït avançada ja la vacunació de la plantilla d'El Corte Inglés a la Comunitat Valenciana amb la segona franja d'edat, de 40 a 49 anys, ha informat la companyia en un comunicat.

Zulima Pérez ha destacat "la decisiva" col·laboració d'empreses com El Corte Inglés en la campanya de vacunació pública i ha elogiat la qualitat de les instal·lacions ateses pel Servici Mèdic de El Corte Inglés per a immunitzar als seus empleats a la Comunitat Valenciana.

Salvador Navarro, per la seua banda, ha assenyalat que l'acord aconseguit per les grans empreses valencianes amb la Conselleria de Sanitat Universal ha sigut pioner en tota Espanya i ha merescut el reconeixement de tot el teixit empresarial espanyol, al mateix temps que ha aconseguit una gran difusió a nivell nacional.

El director regional d'El Corte Inglés, Juan Sabater, que els ha acompanyat en la visita, ha destacat la "alegria i emoció" que han sentit molts companys en rebre la vacuna en les seues pròpies instal·lacions, atesos pel seu propi Servici Mèdic.

Durant les pròximes setmanes prop de 1.400 empleats del Grup d'empreses El Corte Inglés en Comunitat Valenciana rebran la primera dosi de la vacuna de Pfizer facilitada per la Conselleria de Sanitat Universal. A València seran immunitzats uns mil empleats, a un ritme d'un centenar al dia, mentre que a Alacant seran prop de 400.

El procediment a seguir per a vacunar als empleats del Grup d'empreses El Corte Inglés a la Comunitat Valenciana consisteix a enviar periòdicament a la Conselleria els llistats d'empleats per grups d'edat que, una vegada retornats, serviran per a convocar a la plantilla que poden ser immunitzada segons la pauta de Conselleria.

La setmana passada va arrancar la vacunació amb els majors de 50 anys i aquesta setmana ha començat el torn dels empleats del grup d'edat comprès entre els 40 i els 49 anys. Els vacunats aquest dijous han manifestat la seua satisfacció en rebre la primera dosi i iniciar el procés d'immunització.