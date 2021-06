MÉS pide fijar un calendario para la internalización de los informativos de IB3

Así lo ha manifestado el diputado durante la última Comisión de Control de IB3 en la Cámara autonómica, en la que el director general de IB3, Andreu Manresa, ha contestado a las preguntas de los diputados.

"Queremos manifestar el máximo respeto a la decisión de presentar un recurso y al resto de procesos que aún están pendientes de resolución en primera instancia. Independientemente del camino vía judicial y las sentencias al respecto, mantenemos nuestra voluntad de seguir buscando una solución política al conflicto y seguir trabajando para una futura internalización", ha expresado Ferrà.

Cabe recordar que, este pasado martes, el Juzgado de lo Social número 3 de Palma desestimó la demanda de los profesionales de informativos de IB3 por presunta cesión ilegal de trabajadores, un procedimiento con el que pretenden reclamar la internalización como empleados directos del ente.

Sobre esta cuestión, Manresa ha evitado pronunciarse: "Sobre la sentencia nada que decir. No hemos dicho nada, ni diremos nada". No obstante, ha reconocido que desde la llegada de Dalton ha habido "episodios reiterados de conflictividad o tensión", como la reciente huelga de los trabajadores de informativos, y ha admitido que no es una situación "óptima".

DELEGACIÓN DE IB3 EN MADRID

Por otro lado, la portavoz adjunta y diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha pedido a Manresa que se recupere la delegación de la cadena en Madrid "para poder dar cobertura a las actividades y trabajos que, tanto los diputados en el Congreso como en el Senado, hacen", así como estudiar la posibilidad de ampliar la cobertura de la actividad en el Parlament balear. "Las nuevas plataformas de consumo que hay actualmente permiten tener diferentes canales y sería interesante poder explorar la posibilidad de poner una entrada a la actividad política", ha asegurado Sans.

Para Manresa, actualmente "no es necesario" tener a una persona física que haga su trabajo desde Madrid para IB3, puesto que ya hay periodistas freelance que trabajan en la capital por encargo y, además, la tecnología permite seguir los acontecimientos a distancia.

La diputada Sans también se ha pronunciado sobre la situación de los empleados de IB3 y ha reclamado continuar trabajando para "dignificar" su situación. En cuanto a la internalización de los servicios informativos, ha apuntado que "es un capítulo que necesitamos cerrar, no solo porque hace muchos años que esto colea, sino porque las personas que trabajan en la radio y la televisión de Baleares necesitan certezas y mejoras en el trabajo".

VOX ACUSA A IB3 DE "COMPETENCIA DESLEAL"

Finalmente, en la Comisión, el portavoz parlamentario de la formación, Jorge Campos, ha censurado que "IB3 perjudica a los medios privados y oferta publicidad con descuentos del 96 por ciento" y ha asegurado que la cadena ha incurrido "en prácticas de competencia desleal y dumping".

Campos ha preguntado al director general de IB3 si consideraba que una televisión financiada con 34 millones de euros públicos puede hacer competencia a los medios privados "tirando los precios por los suelos".

"IB3 no necesita publicidad y, sin embargo, ha lanzado ofertas muy por debajo del precio de mercado para atraer clientes, lo que supone un verdadero ejercicio de dumping. ¿Reconoce esta oferta en la que a un cliente se le ofrece un descuento del 9 por ciento sobre la tarifa fijada? ¿Es esto dumping o no? ¿Es esto competencia leal o competencia desleal?", ha preguntado el diputado de Vox.