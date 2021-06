Faci publicará la Orden que regulará el curso 2021-2022 la semana próxima

En su intervención, Faci ha dicho que el próximo curso debe estar marcado por "la normalidad" y ha anunciado que se flexibilizarán los protocolos sobre actividades extraescolares y sobre actividad física y deportiva. Además, "es imprescindible recuperar la actividad de las bibliotecas, los gimnasios y las aulas multiusos", apostando por la presencialidad y la recuperación de espacios.

Faci ha señalado que el curso que ahora ha terminado se ha podido desarrollar "íntegramente", aunque "se pensaba que podía haber cierres de colegios y no los ha habido", de manera que no solo se ha realizado toda la actividad lectiva, sino también toda la actividad de los centros, lo que "no hubiera sido posible sin responsabilidad" por parte de toda la comunidad educativa.

"La sociedad ha entendido que los centros eran seguros", aunque el curso no ha estado "exento de complicaciones", ha continuado Faci, quien ha apuntado que 1.853 docentes y 14.500 alumnos han estado en cuarentena, un total de 805 docentes han guardado baja por COVID-19 y se han cerrado temporalmente 1.150 aulas.

La diputada del PP Pilar Cortés ha indicado que todavía no se han percibido en toda su amplitud los efectos de la pandemia, que "puede tener impacto en la pobreza, la brecha educativa o la salud mental". Ha confiado en que los alumnos de la ESO estén ya vacunados en septiembre.

Ha dicho que el PP estará atento a la aplicación de la 'Ley Celaá', que a su juicio supone "el adiós a la cultura del esfuerzo y el mérito", y también seguirán de cerca la FP.

El diputado del PSOE Ignacio Urquizu ha opinado que "vamos en la buena dirección" porque "la vacunación avanza y el virus está cada vez más derrotado", destacado el "trabajo conjunto" de toda la comunidad educativa para que el número de contagios en los centros fuera el menor posible.

Desde Cs, Carlos Trullén ha reconocido el esfuerzo del Departamento por mantener abiertas las escuelas y ha pedido a Faci que "planifique teniendo en cuenta los escenarios" y prepare "un plan B de contingencia" aunque la vacunación vaya "a buen ritmo".

En representación de Podemos, Itxaso Cabrera ha expresado que la "plena incertidumbre" del verano pasado "no se puede repetir", tras lo que ha elogiado el trabajo del Departamento el curso pasado, con la contratación de 350 docentes extra para reducir las ratios.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha manifestado que el curso "se ha desarrollado con cierta normalidad a pesar de ser excepcional". Ha recordado que la mayoría de la comunidad educativa apuesta por la presencialidad porque "la enseñanza online es la que más desigualdades crea entre el alumnado".

El diputado de VOX David Arranz ha celebrado que el curso que ahora ha terminado "no ha sido tan problemático como inicialmente se esperaba, en gran parte debido al esfuerzo personal de los docentes", también por los protocolos establecidos por el Departamento.

La parlamentaria del PAR Esther Peirat ha avisado: "La pandemia no ha terminado", por lo que "no podemos relajarnos de manera despreocupada". Ha celebrado la recuperación de la presencialidad.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha animado a "recuperar los espacios" y ha insistido en mantener el número de profesores. Ha recordado que "la pandemia sigue allí".