Mediapro incorpora un nuevo centro de producción audiovisual en Manhattan

El grupo Mediapro ha incorporado un nuevo centro de producción audiovisual en Manhattan, en el centro de la ciudad de Nueva York, que cuenta con unos 1.300 metros cuadrados.

Según ha informado este jueves el grupo audiovisual, el nuevo centro de producción dispone de un gran plató de 697 metros cuadrados, de un área con espacios polivalentes de 473 metros cuadrados y de una zona de oficinas de 149 metros.

Con esta incorporación, Mediapro US incrementa su oferta de platós para la producción audiovisual y otros eventos en Estados Unidos, y suma este nuevo centro en Nueva York a las instalaciones que la compañía ya tiene en Brooklyn, con 2 estudios y un área de conexión exterior con el 'skyline' de Nueva York de fondo, y en Miami, con 7 platós.

Mediapro US, que está presente en Estados Unidos desde hace 25 años, produce anualmente más de 5.500 horas de televisión y opera hasta 10 canales.

Con unos 200 profesionales, Mediapro US se ha especializado en la producción de contenido, la postproducción, la gestión de derechos deportivos y la distribución y transmisión de canales de televisión.

Anualmente, posproduce más de 30.000 horas y opera los canales nacionales e internacionales de televisión Bein Sports USA, Bein Sports Canada, Bein Sports ñ, HolaTV LATAM, Hola TV US, Golf Channel Latam, Pasiones US, Pasiones LATAM, Centroamérica TV o Televisión Dominicana.

Mediapro US ha realizado diversos servicios para las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar, así como para la Final Four de la Concacaf Nations League, la MLS is Back Tournament, Concacaf Champions League, la Copa Conmebol Libertadores y varias producciones múltiples de espectáculos. Con una flota de 92 unidades móviles, el Grupo Mediapro produce más de 12.000 eventos en todo el mundo cada año.

También participa en la producción de 14 competiciones nacionales de fútbol en todo el mundo, incluidas las ligas de España, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Canadá, Chile, México, Colombia, Bolivia, Emiratos Árabes, Turquía, Kenia y Angola.

Ha producido también eventos para la UEFA Champions League, la Copa Mundial de la FIFA, la Copa FIFA Confederaciones, la Copa Africana de Naciones, los eventos FIBA, la Euroliga y la Fórmula 1.

Con 58 oficinas en cuatro continentes, Mediapro es también uno de los creadores de contenidos más importantes del mundo, con proyectos para HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Turner, DirecTV, Movistar, FOX, Viacom y Televisa.