García Egea i Mazón asseguren que el PPCV estarà "preparat" si Puig opta per un avançament electoral

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, i el president de la Diputació d'Alacant i únic candidat a presidir el PPCV en el pròxim congrés regional, Carlos Mazón, han indicat aquest dijous que "quan el president Ximo Puig decidisca donar la veu als valencians, el Partit Popular estarà preparat".

Així s'han pronunciat tots dos davant els mitjans de comunicació a Alacant en ser preguntats per la possibilitat d'un avançament electoral a la Comunitat Valenciana. "Els vents de canvi són imparables i nosaltres estem preparats", ha indicat Mazón.

"Vull donar-li les gràcies al Partit Popular de la Comunitat Valenciana per aquest exemple que han donat a tota Espanya, fins i tot ací a tots els partits de com sumar amb tots, amb un congrés regional que s'està desenvolupant amb un procés modèlic, en el qual s'està implicant a tots, en el qual no s'ha preguntat a ningú d'on vé sinó a on va", ha afirmat García Egea.

Per això, ha celebrat "l'organització en les tres províncies i també a nivell regional, amb Carlos Mazón al capdavant". "És evident que no és una bona notícia per a Ximo Puig, però sí és una excel·lent notícia per a la Comunitat Valenciana", ha sostingut.

Finalment, ha recalcat que "si el PP està fort a la Comunitat Valenciana, tindrà per fi de nou la veu que mereix. Hui el govern mira més a altres regions en comptes de la valenciana, que està sent clarament marginada en tots els temes que li preocupen, per la qual cosa necessitem un govern que torne ací a recuperar eixe orgull de pertinença i de pes polític que aleshores va tindre i que ara ha perdut".

Per la seua banda, Mazón ha ressaltat sobre un hipotètic avançament dels comicis regionals, que no és la seua competència, però que estan "preparats". "Ja ho he dit moltes vegades, la convocatòria d'eleccions la farà el president Puig quan ell considere que més li beneficia i no a la Comunitat Valenciana, però en qualsevol cas, els vents de canvi són imparables i nosaltres estem preparats".