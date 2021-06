"¿Qué tal la torta que te dieron?": el momento en el que un niño le hace la pregunta más incómoda a Macron

La bofetada que recibió la pasada semana el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió este jueves a la escena pública, cuando un niño preguntó al mandatario por el incidente durante la visita a una escuela primaria.

Macron visitaba el centro en la localidad Poix de Picardie, dentro de un recorrido por la región del norte para promover la lectura, cuando uno de los niños levantó la mano para hacerle una pregunta.

"Dime", dijo el presidente. Y el pequeño le espetó de forma coloquial: "¿Qué tal la torta que te dieron?".

"No pasa nada, pero no es agradable. Y no está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio" del colegio, respondió el mandatario. El agresor "hizo mal", insistió.

"Ça va la claque que tu t'es prise ?"



Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d — BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021

El pasado día 8, un hombre lo abofeteó durante una visita al departamento de Drôme (sur) a la vez que gritaba un eslogan de la extrema derecha monárquica.

El Tribunal de Valence lo sentenció a 18 meses de prisión, 14 de ellos exentos de cumplimiento. La Fiscalía había solicitado 18 meses de prisión contra él, y que se le retirara durante un máximo de cinco años el derecho al voto, además de vetar durante ese tiempo su acceso a las armas y prohibirle de manera definitiva el ejercicio de funciones públicas.