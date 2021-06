El PP confía en que su recurso contra los indultos prospere por la "contundencia" del Supremo y de la Fiscalía

Manifestaciones, firmas, mociones, interpelaciones... Las protestas de la calle y de la oposición no parecen frenar al Gobierno en su decisión de indultar a los líderes independentistas condenados por el procès, pero el PP no tira la toalla. Lejos de acabar con sus iniciativas, el principal partido de la oposición seguirá presionando a Sánchez Sánchez para que no conceda la medida de gracia y, tras aprobarla el Consejo de Ministros, seguirá actuando en los tribunales.

Y es que el Partido Popular, como ya dijo semanas atrás su líder, Pablo Casado, tiene previsto -al igual que Vox y Ciudadanos- presentar un recurso ante la justicia cuando se apruebe la medida de gracia, y confía en que los jueces tumben la decisión de Sánchez. Se da la circunstancia de que, a diferencia de Vox, ni PP ni Ciudadanos fueron acusación popular en el juicio del procés, aunque serlo tampoco garantiza que se admita el recurso. En cualquier caso, en la dirección popular sostienen que hay posibilidades de que prospere, especialmente por la contundencia de los informes del Supremo y la Fiscalía contra los indultos.

La forma en que se presentaría dicho recurso todavía está en el aire. No se puede adelantar nada hasta ver con qué argumentos justifica el Gobierno la medida de gracia. Y es que el Ejecutivo también debe amarrar bien su informe sobre los indultos para demostrar su utilidad frente a los argumentos del Alto Tribunal, que en su escrito se mostraba en contra de cualquier indulto, total o parcial, al considerar que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.

La Fiscalía, por su parte, añade además que no cabe esa medida cuando existan "motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos" como puede parecer en este caso al ser los condenados socios políticos del Gobierno de coalición.

El "interés legítimo", la clave

En este sentido, los escollos a los que se enfrentan los populares para que su recurso sea admitido a trámite en el Supremo son varios: por un lado, no ser acusación y, por otro, no ser perjudicado. De esta forma, los populares tendrían que conseguir superar la barrera del Alto Tribunal demostrando tener un "interés legítimo". "El PP utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para interponer recursos e impugnar la resolución", insistió ante los medios hace unas semanas Enrique López, consejero de Justicia e Interior del Partido Popular.

El argumento para demostrar esa "legitimidad" podría ser que los delitos impuestos -sedición, malversación, desobediencia- son difusos y puede interpretarse que afectan a todos los ciudadanos.

Según el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, abogado del Estado, que también anunció un futuro recurso de su partido, la jurisprudencia indica que se ha "ampliado muchísimo" la lista de motivos por los cuales se puede recurrir un indulto y, en aquellos casos en los que el Gobierno ha tomado una decisión en contra del criterio de la sala sentenciadora, muchos recursos han sido estimados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha acabado revocando los indultos.

Más de 300.000 firmas

El Partido Popular inició hace semanas su ofensiva contra los indultos a nivel institucional y en la calle. En este ámbito, puso en marcha una recogida de firmas por toda España contra la medida de gracia que acumula más de 300.000. "La cantidad de firmas que hay recogidas también es un reflejo del sentir de la gente", señalan en el partido.

A nivel institucional, ha llevado mociones a todos los Ayuntamientos y cámaras autonómicas donde tiene representación para que los partidos manifiesten su postura. La última se presentó esta semana en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría que suman los partidos de la coalición de Gobierno y sus socios tumbaron la moción.