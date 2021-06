Harta de recibir comentarios machistas, Sara Sálamo ha estallado contra un tuitero que la había criticado hablando de su cuerpo. No es la primera vez que la actriz recibe mensajes de este tipo, por lo que ha querido hablar alto y claro.

"Esto es lo que suelo denunciar en redes. Machismo como el tuyo. Ese que llevas tan interiorizado que te sientes con el derecho de hablar de mis labios y mi escote por leer una noticia en Internet", ha expresado la canaria en Twitter.

La intérprete ha compartido estas palabras junto al tuit del usuario que la había mencionado, y cuyo mensaje ya no está disponible. "Durante años he creído que era conveniente no explotar mi físico con respecto a mi profesión para sentirme respetada", ha añadido.

Como si maquillajes poco favorecedores o ropa holgada, propiciaría q el resto valorara mi trabajo sin juzgar ni comentar cosas como esta y así poder sentirme segura https://t.co/wmmIikiJvl — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 16, 2021

La intérprete se ha visto condicionada muchas veces a la hora de escoger su vestuario evitando, así, tener que soportar conductas machistas: "Como si maquillajes poco favorecedores o ropa holgada, propiciaría que el resto valorara mi trabajo sin juzgar ni comentar cosas como esta y así poder sentirme segura".

El enfado de Sálamo llega pocos días después de que su nombre copara los titulares por criticar las palabras del torero Cayetano Rivera sobre el caso de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, esta última asesinada a manos de su padre.

"Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, es ser un asesino hijo de la gran puta. Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta. Y a ambos les deseo la muerte", escribió el diestro, una opinión que provocó la reacción de la pareja del futbolista Isco Alarcón.

"Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que “desean la muerte” y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzare", lamentó.