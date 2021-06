Un reportero de TVE se pronuncia tras las críticas por hacer una conexión bajo el granizo: "Calma, por favor, fue mi error"

Granizo, lluvias torrenciales y fuertes temporales asociados a la tormenta DANA están dejando estampas inesperadas en pleno mes de junio. Por tanto, los telediarios informaron sobre el clima como de costumbre, pero algunas conexiones de los reporteros generaron cierta controversia entre el público.

El informativo de La 1 fue uno de ellos, pues Adrián Arnau conectó este miércoles desde un lugar en el que parecía que estaba en plena tormenta, algo que no pasó desapercibido a los espectadores.

En muchas ocasiones, los corresponsales de los telediarios acuden a zonas donde nieva mucho o el temporal es muy malo para informar de algo que, desde cualquier otro lugar, podrían hacer, lo cual ocasiona muchos comentarios negativos.

Este fue el caso, pues Adrián Arnau apareció empapado y aguantando el chaparrón, nunca mejor dicho, con su micrófono y sin dejar de hacer su trabajo, demostrando una gran profesionalidad.

Sin embargo, tras secarse y ponerse a salvo, el reportero quiso pronunciarse en Twitter sobre las críticas que llegaron a la cadena y aseguró que la culpa de que saliera mojado fue suya.

Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error. A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. Pero vaya, q solo es agua! Y así de bien me han cuidado❤️! Todo ok!😂 Feliz noche! pic.twitter.com/c66v8EoOoe — Adrián Arnau (@adrian_arnau) June 16, 2021

"Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error", tuiteó. "A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. ¡Pero vaya, que solo es agua! Y así de bien me han cuidado. ¡Todo ok!".