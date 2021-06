L'Ajuntament de València presenta la peatonalització de la Plaça Monistrol de Sant Marcel·lí

El regidor d'Hisenda en l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió amb representants de l'Associació de Veïns del barri de Sant Marcel·lí per a presentar i explicar el projecte de la futura peatonalització de la Plaça Monistrol.

Aquest projecte convertirà la plaça Monistrol en un nou espai de trobada més amable, per a la convivència dels veïns i veïnes de Sant Marcel·lí, recuperant més de 500 m2 amb una inversió de 560.000 euros, ha indicat el consistori en un comunicat.

A la reunió, a més del regidor Borja Sanjuán i els representants de l'associació de veïns de Sant Marcel·lí, han acudit assessors i tècnics de la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, per a posar en comú i explicar el futur projecte de peatonalització de la Plaça de Monistrol i les actuacions que es duran a terme en aquesta zona, la qual actualment disposa només d'un 30% de l'espai total per al vianant.

En la visita, s'ha destacat també la necessitat d'aquest tipus d'actuacions en el barri de Sant Marcel·lí i s'ha valorat que a més de la creació d'un nou espai, aquesta millora de la plaça impulsarà la revitalització dels locals comercials de la zona. "La idea és situar el barri de Sant Marcel·lí en el mapa i traslladar la nostra voluntat de convertir-lo en un barri prioritari com qualsevol altre en les inversions de l'Ajuntament", ha afegit Sanjuán.

A més, també s'ha consensuat dur a terme una tasca de condicionament d'alguns dels solars de l'entorn del barri de Sant Marcel·lí, la qual cosa és una reivindicació veïnal, atenent, d'aquesta forma, les necessitats i inquietuds de l'associació de veïns.

La reforma de la plaça s'engloba dins de la tasca de recuperació d'espai per a vianants en diferents barris de la ciutat: "Seguim avançant en el projecte 'València ciutat de places', que se centra a recuperar espais vitals per a la convivència dels veïns i veïnes dels barris i també a crear entorns amables en els barris de València", ha destacat Sanjuán.

Aquesta reforma, que "revitalitzarà aquesta zona del barri de Sant Marcel·lí, millorarà també la qualitat mediambiental i paisatgística del barri, incorporant mobiliari urbà i nova vegetació per a l'ús i el descans dels veïns i veïnes". En breu, es començarà amb el procés de redacció del projecte per a avançar al més prompte possible cap a aquest gran canvi per al barri de Sant Marcel·lí.