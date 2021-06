Localitzen el cos sense vida de Wafaa Sebbah en un pou d'una finca de la família del detingut

El cadàver de la xica, de 19 anys en 2019, ha sigut trobat quan es compliran 24 hores de la detenció d'un home per la seua presumpta implicació en la desaparició de la jove veïna de la Pobla Llarga. El cos estava en un pou d'una finca de la família del detingut, en aquesta mateixa localitat.

L'arrestat, de nacionalitat espanyola i amb diversos antecedents, entre ells per delictes de violència de gènere, ha sigut traslladat durant el matí per a fer uns registres i ha tornat al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent, per a tornar a eixir de nou a primera hora de la vesprada.

L'home va ser detingut aquest dimecres en la localitat valenciana de Manuel i, posteriorment va ser portat a dependències de la Guàrdia Civil, on ha passat la nit.