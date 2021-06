Toni Pérez assumeix la presidència del PP provincial d'Alacant amb la diputada Ana Serna com a número dos

La diputada de Cicle Hídric i alcaldessa d'Albatera, Ana Serna, serà la 'número dos' del partit a nivell provincial en substitució de Pérez i assumirà la secretaria general del PPA, tal com s'ha anunciat en la junta directiva de la formació celebrada a Alacant.

En declaracions als periodistes just abans de l'acte, Pérez ha celebrat arreplegar el testimoni "d'un gran president i fer-ho amb un equip preparat dins d'un projecte d'unitat, que suma". "Ho fem des d'Alacant però de manera conjunta amb València i Castelló, amb expectatives en pròximes dates a eixe congrés regional el 3 de juliol i serà amb Carlos Mazón en la presidència", ha afirmat.

Igualment, ha sostingut que Alacant sumarà tot el seu esforç "perquè és el que està necessitant la gent de la Comunitat Valenciana". "Necessiten que algú treballe al màxim per defendre els interessos dels valencians i fer-ho des del PP de la província d'Alacant i contribuint a eixos resultats ens ompli de satisfacció", ha remarcat Pérez.

Per la seua banda, el fins ara president del PPA, Carlos Mazón, ha afirmat, en declaracions als mitjans prèvies a l'esdeveniment, que anava a presidir la seua última junta directiva com a president provincial del partit en la província d'Alacant en la qual anava a proposar "que els meus companys confirmen a Toni Pérez".

"Estem en el moment de major unió, de reforç i de major influència però no per a Alacant o la Comunitat Valenciana, no per al PP de la Comunitat, ni d'Alacant sinó per a la nostra terra", ha asseverat.

"Estem convençuts que el millor instrument de canvi és el PP i és important que estiguem units i reforçats i que siga influent". "Açò significa que la Comunitat Valenciana seguirà guanyant i la província d'Alacant eixirà molt reforçada", ha afegit.

CANVIS DES DEL SUD

Així mateix, ha indicat que "fa temps que es va dir que els canvis venien procedents del sud i crec que que els governs 'populars' de la província d'Alacant són un bon exemple d'açò".

Sobre la junta directiva, que ha comptat amb la presència d'un centenar de regidors i alcaldes de la província, així com amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat estar "convençut que tot el partit va a eixir molt més unit perquè ho conec bé i també més fort i influent".

"Ho diem amb tota la humilitat però amb tota l'ambició: Crec que els vents de canvi que venen des del sud de la Comunitat Valenciana seran un bon exemple".

"Prompte tindrem oportunitat que tota la Comunitat Valenciana aprofite aquests canvis per a la nostra prosperitat, influència, reivindicacions, que són els nostres punts estratègics, que (Pedro) Sánchez, aplaudit pel president Ximo Puig, no aborden", ha conclòs.