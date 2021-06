'London Calling', l'art britànic contemporani aterra a València amb obres noves i inèdites a Espanya

Així, el públic podrà assistir a una "radiografia" de la creació més contemporània d'un elenc d'artistes vius nascuts al llarg de cinc dècades, entre 1937 i 1978, i formada per David Hockney, Michael Craig-Martin, Phyllida Barlow, Sean Scully, Richard Deacon, Tony Cragg, Antony Gormley, Anish Kapoor, Cornelia Parker, Julian Opie, Grayson Perry, Yinka Shonibare, Jake & Dinos Chapman, Rachel Whiteread, Damien Hirst, Mat Collishaw, Rachel Howard, Jason Martin, Annie Morris i Idris Khan.

L'exposició, que romandrà en la Fundació Bancaixa des d'aquest dijous 17 de juny fins al 17 d'octubre, ha sigut presentada pels seus comissaris, Maya Binkin i Javier Molins, i el president de la Fundació, Rafael Alcón, aquest dijous en la seu principal de la Plaza Tetuán.

"És un privilegi reunir en aquest espai una selecció d'obres de tant valor que convertirà València en una ciutat que visitar per a tota persona que vullga gaudir del millor art contemporani", ha destacat Rafael Alcón. Així mateix, Binkin ha agraït al president el seu "lideratge i visió" i s'ha mostrat "molt orgullosa d'haver pogut portar a aquests gegants de l'art a Espanya".

Molins i Binkin han remarcat el caràcter "totalment subjectiu" de l'elecció dels artistes per a la mostra, que ha estat guiada per dos premisses principals. La primera és que els artistes havien d'haver passat els seus anys formatius a Londres, amb la corresponent influència londinenca en les seues obres que açò suposa. En segon lloc, les obres havien d'estar datades en els últims deu anys.

Una vegada complits tots dos requisits, els comissaris han deixat "total llibertat" als artistes per a l'elecció de les obres que prestarien a la Fundació, algunes d'elles datades de l'últim any o creades ex profeso per a la mostra.

NOVA ESCULTURA I YOUNG BRITISH ARTISTS

El recorregut per la sala segueix l'ordre cronològic de naixement d aquests creadors, començant amb el més veterà, David Hockney, fins al més jove, Idris Khan. La diversitat dels artistes s'emmarca, segons ha apuntat Binkin, en dos grans moviments desenvolupats en l'escena londinenca com són la nova escultura britànica i el moviment dels Young British Artists (Joves Artistes Britànics).

Les obres exposades adquireixen diferents formats com la pintura, l'escultrua, el dibuix, la ceràmica, la fotografia, el vídeo, els tapissos, les instal·lacions o la creació digital. Així, l'espectador descobrirà com s'aborden des de l'art britànic més contemporani temes tan diversos com la vida quotidiana, el confinament derivat de la pandèmia, l'exploració de l'ésser humà, el paisatge, la política, la religió, la maternitat, la fertilitat, la identitat o la relació entre la vida i la mort.

UNA CIUTAT QUE "RESPIRA ART CONTEMPORANI"

Durant la presentació, tots dos comissaris han posat l'accent en el context de l'escena londinenca i en les característiques definitòries que han convertit la ciutat, en les últimes dècades, en "la capital de l'art contemporani a nivell mundial", segons apunta Javier Molins.

"És una ciutat que respira art contemporani", ha apuntat el comissari. En aquest sentit, han destacat el paper de les escoles d'art de Londres, les galeries internacionals que tenen la seua seu principal en la capital britànica, els museus "de primer nivell" que alberga, així com el paper que han jugat els mitjans de comunicació en el suport "de manera intensa" a l'art londinenc animant a tota la societat a "participar en l'efervescència de l'art".

Binkin també ha subratllat el caràcter "transversal" de l'escena artística londinenca, que contribueix a crear "un entorn més democràtic que l'entorn que podem veure en altres llocs". "La mentalitat dels londinencs difereix a la de ciutadans d'altres ciutats britàniques, ja que aquests si que reconeixen el seu llegat, celebren l'herència rebuda, però també es projecten cap al futur", ha continuat.

Així, com a mostra de la implicació de la capital britànica en l'art al llarg de les últimes dècades, Binkin ha relatat una anècdota sobre el propi primer ministre Winston Churchill a qui, durant la Segona Guerra Mundial, li van qüestionar que seguira invertint en l'art en lloc de dedicar tots eixos diners a la guerra. "Si deixem d'invertir en l'art, per a què estem lluitant?", va respondre Churchill segons la llegenda arreplegada per la comissària.

Sobre el nom que dona títol a l'exposició 'London Calling', Molins ha explicat que, a més de la coneguda cançó de The Clash, aquest fa referència a la frase que iniciava el butlletí informatiu de la BBC durant la II Guerra Mundial: 'London Calling' ('els parla Londres'). "A tots aquests artistes els crida Londres", ha assenyalat el comissari.