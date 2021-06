L'Ajuntament de València farà una rehabilitació integral del Parc Gulliver i el mantindrà tancat fins a acabar-la

El responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera en la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana i Emergència Climàtica celebrada en el consistori, segons ha informat l'administració municipal en un comunicat.

Campillo ha avançat que s'ha decidit que el Parc del Gulliver romandrà tancat fins a la rehabilitació integral i ha ressaltat que aquesta actuació és "un projecte que s'està redactant actualment".

L'Ajuntament va ordenar a principis del passat mes de maig el tancament del Gulliver hores després de la seua reobertura després d'un període tancat des de l'inici de l'estat d'alarma per la Covid-19, al març de 2020, i d'haver-se revisat l'estructura, reparat alguns desperfectes menors i afegit pedra per a esmorteir caigudes.

El tancament després d'aquella reobertura al maig -comptava amb l'aval dels informes tècnics dels enginyers de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars, encarregat del seu manteniment, segons va destacar aleshores del consistori- es va produir per "incidències" en els tobogans i per "prudència" davant les queixes de diverses famílies que van comunicar incidències relacionades amb rascades i picors en els xiquets i xiquetes després d'utilitzar la instal·lació.

Respecte a les causes d'eixe tancament, després del qual es va iniciar una investigació per part del consistori per a determinar les causes dels problemes registrats, Sergi Campillo ha comentat que "l'informe encarregat a una auditoria externa conclou que probablement la degradació" del parc "s'ha produït per part de la radiació ultraviolada i de la humitat dels materials emprats en la instal·lació, que ha provocat un aflorament de fibres degradades en forma de fragments curts".

"La ràpida acumulació d'aquests fragments a la roba de les persones usuàries va provocar irritacions a la pell", arreplega el document emès, han detallat des de l'administració local. Així mateix, també assenyala que "les revisions de les fitxes de dades de seguretat revelen la presència de substàncies que, si bé en el seu estat original resulten ser irritants a la pell, aquest efecte no ocorre en la seua aplicació final".

"S'ha constatat igualment que les restes de fibra emprada en l'actuació de manteniment mantenen la seua integritat al complet. Per tant, a pesar que és accessible, no és la causant de les irritacions", conclou.

"EVOLUCIÓ DE LA FIGURA"

Campillo ha exposat en la comissió informativa que "la causa més probable d'aquest fenomen d'irritació cutània no va ser" com es va pensar "al principi per les reparacions fetes durant el tancament en el període d'estat d'alarma sinó més prompte conseqüència de la pròpia evolució de la figura, que ja té més de 30 anys i que necessita una reforma integral".

L'edil ha agregat que el projecte per a la nova reforma integral està pràcticament finalitzat i ha manifestat que es licitaran les obres "a més tardar en la pròxima tardor". "Bé prompte els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat podran tornar a gaudir de l'espai de joc infantil més important de la ciutat i un símbol del jardí del Turia", ha assegurat Campillo.