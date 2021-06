Educació anima als joves a partir de 14 anys a aprendre llengües en les EOI: "Un idioma més, una barrera menys"

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, explica que la intenció és "donar a conéixer les EOI a l'alumnat dels instituts i oferir-los la possibilitat d'aprendre més idiomes, fins el 17 llengües diferents, dins de l'ensenyament públic, amb titulacions oficials i reconegudes en l'àmbit estatal, i així ampliar i complementar la seua formació en llengües des de les etapes escolars".

"Existeix la percepció generalitzada que les escoles oficials d'idiomes només són per a persones majors d'edat i açò no és així: qualsevol jove, a partir dels 14 anys, pot matricular-se per a estudiar una llengua que siga diferent de la qual cursa com a primer idioma estranger en l'ESO, i a partir dels 16 anys poden triar aprendre qualsevol idioma que oferim en les EOI, inclòs el cursat com a primer idioma estranger en ESO, Batxillerat o FP", apunta Trenzano en un comunicat.

L'objectiu d'aquesta campanya informativa és complir el mandat de la Comissió Europea, que és també una aposta del departament, "que qualsevol valencià o valenciana siga competent en les llengües oficials i incorpore altres dos més", subratlla el director general, que continua: "Conéixer llengües obri les portes a altres països, a altres cultures i enforteix el diàleg intercultural. A més, augmenta les possibilitats als nostres alumnes a l'hora de buscar un lloc de treball en el futur i, per tant, aprendre un idioma nou és obrir més possibilitats de futur".

MÉS DE 84.300 PLACES EN 68 MUNICIPIS

La xarxa de 24 EOI d'Educació, present en 68 municipis, suma 74 ubicacions diferents entre seus principals i seccions.

Per al pròxim curs en les EOI s'ofereixen més de 84.300 places de cursos per a aprendre fins el 17 llengües: alemany, anglés, àrab, basc, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, xinés, neerlandés, finés, polonés, valencià i espanyol.

El procés telemàtic per a sol·licitar plaça en les escoles oficials d'idiomes està obert en la web telematricula.es fins al 28 de juny en fase ordinària, i s'obrirà de nou en fase extraordinària del 15 al 19 de setembre. Es poden presentar, en una única sol·licitud telemàtica, fins el 50 combinacions en les quals estaran indicats l'idioma, l'EOI triada, la seua ubicació (si és la seu principal o la secció), el nivell, el curs i la franja horària que més s'ajuste a les preferències de les persones sol·licitants, en un màxim de tres idiomes.

Tota la informació sobre l'admissió per al pròxim curs es pot consultar en el portal web de les EOI. L'oferta inclou cursos de quatre hores a la setmana repartides en dos sessions de dos hores. També existeix la possibilitat de cursos complementaris de dos hores setmanals, de caràcter molt més pràctic.

Així mateix, els centres d'Educació Secundària i les EOI poden trobar a l'enllaç de l'EOI tot el material de la campanya 'Un idioma més, una barrera menys': cartells per a imprimir i penjar als taulers del centre, 'bàners' per a la web del centre i altres arxius per a difondre per les xarxes socials entre l'alumnat i les famílies.