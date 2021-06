La Generalitat elabora dos catálogos 'Curts Comunitat Valenciana' y presentará algunos en Cinema Jove

Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, para el segundo volumen de 'Curts Comunitat Valenciana 2021' se han seleccionado cinco cortometrajes: un corto de animación, dos documentales y dos de ficción. Entre los seleccionados figura 'Cèrcol a Catalunya', dirigido y producido por Fran J.S.C. (Francisco Joaquín Sánchez Calvo), un cortometraje de animación que estuvo en la sección oficial de Animazine del pasado Festival de Málaga.

En el corto se plantea la posibilidad de una segunda Guerra Civil Española: Para evitar más bombardeos sobre Barcelona, una unidad del ejército español es destinada para capturar al líder independentista. Con ellos está José Antonio, un soldado de férreas creencias. Montserrat, una joven y comprometida miembro de los CDR de Cataluña, luchará con todas sus fuerzas para impedir la misión de José Antonio y el ejército.

'La burbruja' está escrito y dirigido por María Trenor; producido por Tacatuca, y protagonizado por Ariadna González y Joan Alamar, con la colaboración especial de Tonino Guitián.

La nueva producción de María Trenor es un cortometraje de ficción sin diálogos, que cuenta la historia de Marina, una joven soñadora amante de la naturaleza que desea retornar al lugar de vacaciones de su infancia acompañada de un amigo en una pintoresca furgoneta. A pocos pasos de alcanzar su anhelado destino, un suceso inesperado pondrá a prueba el poder de su imaginación.

'La voz queda' está escrito, dirigido y producido por Laura Pérez Gómez. Se trata de un cortometraje documental histórico con un trasfondo autobiográfico.

La película indaga en la memoria de tres generaciones de mujeres de una misma familia de Requena que rompen con el silencio de una larga historia iniciada en 1939.

'Sin prisa por llegar a ninguna parte' es un documental experimental, dirigido y editado por Pepe Sapena, con voz de Carmen Sapena. Sobre el corto, su autor señala: "He intentado grabarme varias veces pero no me gusta el sonido de mi voz. Es por eso que le he pedido a mi hermana que ponga la suya sobre estas imágenes".

'Cuando haces pop' está escrito y dirigido por Eduardo Hirschfeld y Kevin Castellano; producido por Inaudita y Maldita Sea, y protagonizado por María Caballero, Jorge Silvestre y Paula Usero, a quien se le concede el Premio Futuro de Cine en esta edición del festival Cinema Jove. La película también compite en la Sección Oficial de Cortometrajes de Cinema Jove.

'Cuando haces pop' es una comedia negra, juvenil, con elementos musicales y de 'western': Alicia y Ruth por fin salen de Malasaña para tocar con su grupo en un festival. El problema es que se han quedado tiradas en mitad de la nada y sin cobertura. Su única manera de llegar a tiempo es subirse al coche de Javi, un joven cazador de la zona del que desconfían.

DOS CATÁLOGOS ANUALES

Por primera vez el IVC elabora dos catálogos anuales de 'Curts Comunitat Valenciana', con el fin de ampliar el número de cortometrajes seleccionados y alcanzar una mayor proyección del corto valenciano en los festivales. El primer volumen se publicó en enero y este segundo se publica en junio.

El IVC realizará la promoción de cada catálogo de cortometrajes durante un periodo de doce meses. En años anteriores, se publicaba un solo catálogo anual con seis o siete cortometrajes.

En el primer volumen de 'Curts Comunitat Valenciana 2021' figuran dos cortos ficción: 'La luna, Tomasico y mi abuela', del alicantino Ángel Caparrós, y 'Stanbrook' de Òscar Bernàcer, que fue galardonado en la pasada edición del festival de Valladolid y en la segunda edición de los Premios del Audiovisual Valenciano.

También figuran dos cortos de animación: 'Los patos' de Ángela Arregui, del máster de animación de la UPV; y 'Proceso de selección' de Carla Pereira, que ha recibido el Premio del Público en la Sección Oficial de Animazine del Festival de Málaga.

Carla Pereira fue también galardonada en la pasada edición de los Premios del Audiovisual Valenciano con 'Metamorfosis'. Tanto 'Stanbrook' como 'Proceso de selección' recibieron ayudas a la producción de cortometrajes del Institut Valencià de Cultura.

En el primer volumen del catálogo están presentes los documentales 'Sobre mi familia cuando la pandemia', del alicantino Javier Robles, y 'Mar nuestro', de los ilicitanos Álvaro López Soriano y Franz Blanco.

'Sobre mi familia cuando la pandemia' estará presente en la Sección Oficial de Cortometrajes de Cinema Jove. Todos los cortometrajes de primer catálogo participaron en la edición 'on-line' del mercado del Festival de Clermont-Ferrand, celebrado en febrero de 2021.

PROYECCIONES EN CINEMA JOVE

Los cortometrajes del primer y segundo volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2021' se proyectaran dentro del marco de la 36 edición del festival Cinema Jove. Los cortos del segundo volumen del catálogo de 'Curts' se proyectaran el sábado 19 de junio, a las 19.45 horas, en el Teatro Rialto.

Las películas serán presentadas por sus directoras y directores en una sesión dirigida a los equipos de las producciones y a la que se accederá sólo por invitación.

Las cortos del primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2021' se proyectarán el domingo 20 de junio, a las 18.30 horas, en el Teatro Principal de València. Las películas serán presentadas por sus directoras y directores en una sesión abierta al público.