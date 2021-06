Abiertas las citas para la vacuna contra la COVID-19 a los nacidos en 1980 y 1981

Así lo ha dado a conocer el director general de Salud Pública del Ejecutivo autonómico, Francisco Javier Falo, en rueda de prensa, donde ha comparecido junto con el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, y el responsable de Atención Primaria, Javier Marzo.

Actualmente, la vacunación en esta comunidad autónoma está disponible para todos los nacidos antes del 31 de diciembre de 1981. Además, se sigue administrando a trabajadores de colectivos esenciales y de los sectores hortofrutícola y cárnico, así como a nuevas incorporaciones en los grupos de residentes de centros de mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores.

Falo ha recordado que en Aragón ya se han administrado 1.054.640 dosis, de ellas, 379.946 son segundas, de forma que el 56,56 por ciento de la población mayor de 18 años ya tiene inoculada al menos una y el 33,81 por ciento la pauta completa.

"Vamos avanzando rápido, nos gustaría ir todavía más", pero todo depende de la disponibilidad de dosis, ha enfatizado el director general. Ha añadido que la previsión para la semana que viene es que lleguen 99.228 dosis, el 70 por ciento de ellas de Pfizer.

También ha dicho que la semana que viene podrían darse más segundas dosis que primeras -la previsión es administrar 42.500 segundas dosis-, algo que ocurrirá igualmente en las siguientes, por lo que crecerá más el porcentaje de personas con la pauta completa y menos el de quienes hayan recibido la primera.

NUEVOS COHORTES DE EDAD

El director general de Salud Pública ha manifestado que a partir de la semana que viene se podría incrementar el número de años para los que se abre la vacunación un mismo día, pudiendo incluir más de dos, como se ha hecho hasta ahora.

Según ha comentado, han de realizar una "reflexión" sobre esta cuestión, teniendo en cuenta factores como el menor número de personas en esos grupos de edad y quizá una menor adhesión a la vacunación. "Hay que ver cómo responden", ha observado.

Falo también ha apuntado que todo dependerá de la disponibilidad de vacunas y ha planteado la posibilidad de que el número de cohortes varíe en cada ocasión en función de la situación de cada semana.

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha precisado que se trata de lograr un "equilibrio" entre la disponibilidad de dosis y el volumen de población que se va a citar "ya que no tiene sentido abrir la autocita y que luego no haya huecos para vacunarse". Ha anotado, igualmente, el hecho de que comience el verano e "igual no todo el mundo está dispuesto a citarse en este periodo".