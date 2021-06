De "carta a los reyes magos" a "fuegos artificiales": así ha reaccionado la izquierda al discurso de Ayuso

El discurso que ha pronunciado este jueves en la Asamblea de Madrid la candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha estado repleto de medidas de gestión para los próximos dos años. Desde ayudas a la maternidad a próximas ampliaciones de metro pasando por la creación de una gran infraestructura ciclista: la intervención de más de hora y media de la líder del PP ha dado para mucho y ha sido la única protagonista del día en el hemiciclo.

De acuerdo con el reglamento, el primer día del debate de investidura se reserva para el discurso del candidato y, un día después, llega el turno de la oposición. Este viernes, los portavoces de Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos tendrán la oportunidad de valorar en el pleno las propuestas de Díaz Ayuso, pero ya este jueves, minutos después de que la candidata a la presidencia desgranara las líneas generales de su programa de gobierno, han compartido unas primeras impresiones.

"Fuegos artificiales", "carta a los reyes magos", "ristra de falsedades"... la oposición no ha escatimado en calificativos. Mónica García, la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, ha opinado que las propuestas de Díaz Ayuso no son nuevas. "Ha sido un reciclaje de las medidas que ya traía en el 2019 y que obviamente no ha cumplido", ha señalado. "El discurso ha sido una especie de ahora sí que sí. Llevan 26 años gobernando y la señora Ayuso lleva dos años en el Gobierno", ha aseverado.

Sobre las medidas de fomento de la maternidad, ha criticado que tan solo llegará al 2% de las madres, que tendrán que pasar "las siete pruebas de Astérix", en referencia a los requisitos, para optar a ellas. "Es una medida que va destinada a aquellas familias que tienen pedigrí. Consideramos que las medidas para fomentar la natalidad y ayudar a las madres y sus hijos tienen que ir destinadas al 100% de las madres y el 100% de las madrileñas", ha señalado García.

Para la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, las propuestas de Díaz Ayuso "no se corresponden con la realidad". Los anuncios en la bancada socialista se han visto como "una ristra de falsedades" y como "fuegos artificiales".

Jalloul ha afeado a la líder del PP que no haya hecho ni una sola mención durante su discurso al fondo de recuperación del Gobierno de España para salir de la crisis provocada por la Covid-19. "Si hay inversión en Madrid es gracias a que el Gobierno de España lo ha traído", ha aseverado la diputada socialista, que también ha criticado la ayuda a las madres y los planes fiscales. "

"La bajada de impuestos es una falsedad porque siempre favorece a las clases más altas y habla de que hay que tener más niños cuando no hay oferta pública en las plazas de 0 a 3 años", ha zanjado.

También se han mostrado muy críticos con las medidas anunciadas por Díaz Ayuso en Unidas Podemos, un grupo que ha visto en el discurso "una suerte de carta a los Reyes Magos", aunque a mediados de junio. "Son unas medidas que en ningún caso ponen encima de la mesa cómo se pretenden financiar. Es tomarnos por tontos a los madrileños", ha opinado Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de la formación morada en la Cámara. "No ha aprobado una sola Ley y ahora pretende que nos creamos este programa", ha aseverado, en referencia a la actividad legislativa mínima de la pasada legislatura.