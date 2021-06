Fundación Endesa se une a Save the Children para atender a la infancia de Tres Barrios- Amate

En un comunicado conjunto, se indica que la Fundación Endesa, en el marco de su Plan de Responsabilidad Pública lanzado a raíz de la pandemia mundial generada por el Covid, está participando desde 2020 con Save the Children en el programa 'A tu lado'. Este programa que se inició en plena pandemia ha permitido a Save the Children atender en Sevilla a alrededor de 400 niños y 300 familias -100 de estos niños recibieron ayuda directa de la Fundación Endesa-, "dando respuesta a las necesidades sobrevenidas por la situación de confinamiento y la suspensión de clases escolares presenciales de familias con hijos a cargo que ya partían de una situación de especial vulnerabilidad antes de la pandemia". La ONG interviene en Sevilla en las zonas de Torreblanca, Bermejales, San Pablo, La Algaba, Palmete, Polígono Norte y Tres Barrios- Amate.

Para conocer de cerca el desarrollo del programa, el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez; la directora de Áreas Corporativas de la Fundación Endesa, Ana Berengena, el presidente de Endesa Generación y patrono de la Fundación Endesa, así como de la Fundación Save the Children, Antonio Pascual; la subdirectora de Save the Children, Isla Ramos, y el director en funciones de la ONG en Andalucía, Javier Cabrera, han visitado las instalaciones de Save the Children y han tenido la oportunidad de conocer y hablar de cerca con los verdaderos protagonistas, los beneficiados de las ayudas.

"Las familias con las que trabajamos afrontan la actual crisis con menos recursos que la mayoría de la población, algo que les sitúa en una situación de especial vulnerabilidad. Estamos comprobando desde el primer momento que no están pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación y atención de sus hijos e hijas. Como organización humanitaria, es nuestro deber ayudar a los niños, quienes son ahora más prioritarios que nunca para una organización como la nuestra, nacida para atender a grandes emergencias. Y en esta labor, las alianzas con el sector privado son imprescindibles", afirma Isla Ramos, subdirectora de Save the Children.

"Cuando Endesa lanzó su plan de Responsabilidad Pública a raíz de la pandemia mundial, teníamos muy claro que los más vulnerables eran los menores, y en ese sentido decidimos dirigir nuestra ayuda", ha señalado Antonio Pascual, patrono de la Fundación Endesa y de la Fundación Save the Children.

Gracias a la donación realizada por la Fundación Endesa al programa A tu lado de 45.000 euros se pudieron cubrir las necesidades de un centenar de estos menores desde junio hasta octubre de 2020. Con esta cantidad se financiaron becas de alimentación para adquirir alimentos básicos y promover una dieta nutricional saludable; cubrir cuestiones de salud e higiene (medicamentos y tratamientos específicos, gafas, audífonos); para necesidades de alojamiento, suministros o complementación alimentaria. También se les facilitó a las familias un paquete de materiales para que sus hijos pudieran trabajar desde casa las actividades escolares y de ocio (lápices de colores, rotuladores, ceras, plastilina, sacapuntas, lápiz, gomas y folios).