Bravo urgeix a demanar més informes de valoració forense per a major protecció de les víctimes de violència de gènere

Per açò, la consellera ha presentat aquest dijous en la Ciutat de la Justícia de València la 'Guia d'actuació de les unitats de valoració forense integral', que conté el protocol de sol·licitud d'informes que poden demandar els jutges per a valorar tant a dones i fills en situació de risc per violència de gènere com als seus agressors abans d'adoptar una resolució en les 72 hores que marca la llei.

Sobre aquest tema, Bravo ha apuntat "les dades no retornen a l'optimisme": aquestes unitats han valorat des que estan operatives en 2019 a 1.700 dones i 101 menors, però els jutjats han sol·licitat 507 informes i només en el primer trimestre d'aquest 2021 el sistema VioGen comptabilitzava 9.810 casos a la Comunitat.

La consellera considera que la baixa petició d'aquests informes revela o bé que els operadors jurídics "no coneix" la tasca que desenvolupen les unitats de valoració forense integral o que per la immediatesa que es requereix per a adoptar els ordes de protecció -72 hores- prescindisquen de sol·licitar aquests informes.

En concret, l'any passat, a Espanya es van sol·licitar 25.289 ordres de protecció, però es van rebutjar el 40%, mentre que a la Comunitat Valenciana la xifra es redueix al 12%, la qual cosa suposa que es concedeixen el 88% d'aquest tipus de mesures que se sol·liciten als jutges.

Bravo assenyala que encara que la xifra és "alta" en el primer trimestre d'aquest 2021, el sistema VioGen comptabilitzava 9.810 casos: 1.075 eren de risc mitjà, 136 de risc alt, 136 molt alt i dos de risc extrem. A açò cal sumar els 72 menors inclosos, set en risc alt i la resta en risc mitjà.

La inclusió d'una víctima en el sistema VioGen és fruit d'una diligència policial que es realitza normalment en una comissaria i que pot resultar "insuficient" atés que moltes vegades la dona quan denuncia "no és conscients de la violència que patixen ni del perill que els aguaita" i a més aquests atestats no contemplen una valoració integral de les condicions socioeconòmiques de les víctimes.

Per açò, els jutges han d'actuar "amb poc més que les declaracions de la víctima i del presumpte agressor i, a voltes, un part de lesions i amb tan pocs elements de juí és molt difícil detectar riscos".

Per a açò, ha recalcat que estan les 12 Unitats de Valoració Integral Forense, nou comarcals i tres provincials, que des de 2019 estan operatives i que han convertit la Valenciana en "l'única comunitat que té aquest servici que, a més, és el que compta amb major nombre de professionals especialitzat en violència de gènere".

Des de la seua engegada, s'han valorat els danys físics, psicològics i socials de 1.700 dones i 101 menors i s'han avaluat a 306 presumptes agressors, però els jutjats només han sol·licitat 507 informes de valoració de risc urgent per violència de gènere".

Gabriela ha recalcat que hui s'ha sabut que hi ha hagut més assassinats masclistes en 30 dies que en quatre mesos. "Aquestes xifres són insoportales", ha recalcat. Per açò, ha emplaçat a totes les institucions a fer "una autocrítica" per a sumar esforços i veure què falla en el sistema. "No ho podem permetre", ha recalcat la consellera que ha demandat més proposades perquè el control sobre l'agressor "més efectiu" i que s'evite que una dona amb ordre de protecció siguen assassinades.

GUIA

Aquesta guia, elaborada per la metge Purificación Beltrán, la psicòloga María Carmen Doménech, i les treballadores socials Mar Pastor, María Francisca Savall i Julia Ródenas defineix les funcions específiques, la metodologia i el protocol d'actuació de cadascuna de les tres professionals que integren les unitats (forense, psicòloga i treballadora social) per a realitzar un bon informe i diagnòstic del context de violència de manera integral.

A més de l'atenció a les dones, la guia detalla com realitzar les exploracions i avaluacions als menors en espais amables. Finalment, el manual aclareix aspectes fonamentals per a avaluar les valoracions de risc de reincidència del presumpte agressor ja que pot donar-se el cas que, sense ser sol·licitada la valoració pel jutjat, es considere pertinent la seua realització i així es comunique al jutge perquè prenga la decisió oportuna.