La Banda Simfònica Municipal de València passarà a dependre del Palau de la Música

Així, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat, a través d'un comunicat, que la seua àrea durà a terme "una millora de l'organització de les diferents entitats musicals dependents de l'Ajuntament de València sota una única àrea més articulada i eficient que dependrà de l'Organisme Autònom Municipal del Palau de la Música".

"Amb aquesta reorganització, el Palau passarà a ser el centre neuràlgic de la música en la ciutat de València i deixarem de tindre una dispersió en el tema musical com ocorre actualment", ha asseverat l'edil.

Actualment, la gestió de l'Orquestra de València es troba adscrita com a forma de gestió directa a través de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, mentre que la Banda Simfònica Municipal de València roman en l'àmbit estrictament municipal.

Des de la Regidoria sostenen que "raons de tipus organitzatiu que poden portar una substancial millora pel que fa a una millor gestió, amb un major aprofitament dels mitjans personals i promoció dels mateixos, han motivat portar a efecte una estructuració que permeta incardinar al personal de la Banda Simfònica Municipal de València, dins de l'OAM, traslladant l'estatus funcionarial individual i col·lectiu, amb la major consideració legal, de tots els que la integren".

Aquest últim, apunta Tello, "és un tema important, ja que els músics funcionaris que passen al Palau no perden cap dret, i mantindran el seu estatus actual".

"És més, -assegura- veuran millorades certes qüestions laborals gràcies a que l'agilitat del Palau de la Música en la gestió dels temes administratius acostuma a ser més ràpida que la de l'Ajuntament de València i tindran una cobertura laboral més beneficiosa".

"ESTRUCTURA MÉS EFICAÇ I EFICIENT"

"L'objectiu és seguir avançant en la creació d'una estructura més eficaç i eficient en l'Ajuntament de València, un aspecte que es treballa i implementat des del govern de la Nau i del Rialto. L'Ajuntament és l'empresa més gran de la ciutat i la seua organització està millorant molt en aquest sentit. Les àrees de gestió permeten afrontar el treball de manera molt més articulada, la qual cosa ens permet oferir els servicis a la ciutadania més ràpidament i més eficaçment. Aquest és l'objectiu", ha conclòs la regidora.

Per la seua banda, la regidora del Grup Municipal Popular, Julia Climent, ha reclamat "que no prenga cap decisió deforma unilateral i que dialogue amb la plantilla de la Banda Municipal".

"REBUIG I PREOCUPACIÓ DELS MÚSICS"

La representant 'popular' ha dit que entén el "rebuig i preocupació dels músics per la falta de detalls davant el que pot suposar un canvi molt important en la seua situació laboral ja que passaran a formar part de l'organisme autònom i no de l'Ajuntament".

"No es poden prendre aquestes decisions sense diàleg i sense el consens amb els afectats que són els membres de la banda municipal. Compromís i PSPV no poden anar 'via decretazo'. Per açò, des del PP demanem que no es prenguen decisions sense comptar amb el suport dels verdaderament afectats", manté.

Així mateix, Climent ha defès "el treball excel·lent que realitza la banda i el suport que des de l'Ajuntament ha de fer-se per la músicaja que és part de l'ADN de la nostra Comunitat que és el conservatori de música de tota Espanya i Europa". "Cal recolzar als nostres músics i que estiguen en les millors condicions", ha instat.

D'altra banda, s'ha referit al pla d'obres en el Palau i a la possibilitat de reformar en primer lloc la Sala Iturbi per a avançar el retorn de l'activitat. Sobre aquest tema, ha lamentat "els retards i la improvisació de l'equip municipal". "La falta de pressupost i manteniment va portar al tancament del Palau, no hi ha data de reobertura i el govern municipal va corrents", ha rematat.