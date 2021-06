Ariana Grande y James Corden parodian la canción de la película 'Hairspray' para celebrar que la vacuna funciona

The Late Late Show with James Corden

El presentador James Corden y la cantante Ariana grande han protagonizado una espectacular parodia de la canción de apertura de la película Hairspray (2007) cambiando la letra para hacer todo un cántico a las vacunas contra el coronavirus y al fin de los confinamientos.

En un vídeo musical con una gran producción Corden y Ariana bailan y cantan, a la vez que van enumerando las muchas cosas que podrán volver a hacer ahora que les han puesto la vacuna y esta funciona.

Además, en el vídeo aparece la actriz Marissa Jaret Winokur, que protagonizó el musical de Broadway que dio lugar a la película.

"Oh, oh, oh. Me desperté hoy, sintiéndome bien, esto es nuevo", comienza cantando Corden al salir de su casa en albornoz.

"Oh, oh, oh. Me pusieron la vacuna y han pasado dos semanas. ¡Hay vida en las calles! Gente tomando el brunch y tengo una corazonada, las mimosas no tendrán límite", canta el presentador refiriéndose al conocido cóctel.

"Apago el zoom", "me dará la luz solar", "¿me tomarán la temperatura en la puerta?", son otros de los versos.

Ariana Grande interviene también, asegurando que volverá "a sudar al gym", a dar "besos al aire con las mejillas" y a "tatuarse sin restricciones".

En la canción se destaca de forma alegre incluso que el tráfico sea peor que antes y el estribillo siempre es "No Lockdowns Anymore" (confinamientos nunca más), parecido fonéticamente al "Good morning Baltimore" original.