Los colaboradores de 'Espejo público' imitan la moda de sombreros y tocados de las míticas carreras de Ascot

El Royal Ascot es una de los eventos más importantes del calendario social británico. Las tradicionales carreras de caballos se ven eclipsadas por los sorprendentes looks de los asistentes, los hombres visten con el tradicional chaqué y las mujeres lucen coloridos y llamativos tocados. Tras un año a puerta cerrada, la competición ha abierto al público y los miembros de la clase alta británica, incluyendo algunos miembros de la Casa Real, han podido lucirse en este esperado evento.

La celebración del Royal Ascot de este año no ha dejado indiferente a nadie, y es que lo más destacable han sido los sombreros de copa y algunos tocados imposibles lucidos en la cabeza de las ladies. Por ello, los colaboradores de Espejo público no han querido quedarse atrás y han imitado los conjuntos elegidos para las carreras de purasangre. Los tertulianos han podido sufrir en su propia piel lo complicado que es seguir el protocolo de vestimenta de este tipo d eventos.

El colaborador Diego Revuelta ha sacado varios sombreros y tocados para que sus compañeros se lo pusiesen en directo. No obstante, parece ser que el gusto en moda de Revuelta no seria bien recibido entre la clase alta británica, ya que los atuendos elegidos pueden lucirse en cualquier otra fiesta excepto en el Royal Ascot. "No sería Ascot, solo sería asco", ha advertido el tertuliano antes de sacar los tocados.

Revuelta ha entregado un sombrero fedora de ante azul a una de las colaboradores, un sombrero cordobés a Susanna Griso, una pamela negra para otra de las chicas, un gorro tirolés para Óscar Castellanos y un un sombrero de copa plana para él. "Esto es muy discreto para lo que es Ascot", ha exclamado la presentadora. "Es lo que había", se ha justificado el colaborador.

Griso, atenta a todo lo que estaba ocurriendo, ha apuntado a que el sombrero de Diego Revuelta no era de su talla, a pesar de la insistencia del tertuliano. Al final, los colaboradores se han conformado con el sombrero que les ha tocado lucir a cada uno y han empezado a debatir sobre la celebración británico vestidos al más puro estilo Ascot.