La Policía Nacional informa sobre el buen uso del móvil e Internet a los jóvenes durante estas vacaciones

En las charlas los agentes han señalado que el inicio del verano es una gran oportunidad para establecer pautas que eviten problemas de seguridad con el móvil e Internet, así como que es muy importante marcar unas normas de utilización, en las que la seguridad, la privacidad, el respeto a las normas y demás personas, así como explicarles los riesgos o amenazas que pueden encontrarse y cómo afrontarlos.

Desde la Unidad de Participación Ciudadana destacan que en los últimos años se han multiplicado los incidentes en el ámbito escolar o entre jóvenes relacionado con el bullying o acoso y el grooming o ciberacoso sexual, por la universalización del acceso a smartphones y mensajería instantánea y la enorme viralidad que aportan los grupos que se forman y la utilización intensiva que se hacen de estos canales que se caracterizan por su gran inmediatez y capacidad de difusión.

La generalización del uso de smartphones y tablets, de sus cámaras y aplicaciones, y la posibilidad de acceder desde estos dispositivos a los perfiles en redes sociales y correo han supuesto un nuevo escenario de posibilidades de comunicación y también, de riesgos de seguridad y de privacidad.

En el último año, los agentes del Grupo de Tecnológicos de esta Jefatura Superior han notado un repunte en los problemas de seguridad y privacidad derivados del mal uso de la tecnología. Los incidentes -y detenciones, cuando se ha cometido algún delito- relacionados con ese mal uso de móviles y en el que se ven implicados menores se han incrementado notablemente, tanto en los centros escolares como por acoso (vejaciones, humillaciones, amenazas, chantajes...) o delitos contra la intimidad (compartir imágenes sexuales, especialmente grave si se trata de menores) en el ámbito extraescolar.

ALERTAR DE LAS REPERCUSIONES FUTURAS DE UN MAL USO DEL MÓVIL

Así, en las diferentes sesiones formativas, los agentes han incidido en la importancia de un buen uso del móvil, sobre todo en las fotos que hacen (a sí mismos o a otras personas) y guardan o comparten y sus consecuencias, tanto para el usuario como para los interlocutores.

Es fundamental prevenirles de las posibles repercusiones negativas de sus interacciones y acostumbrarles a que desconfíen y no agreguen a los desconocidos. En caso de tener problemas de ciberacoso, se debe acudir con naturalidad a una persona de su confianza y, si fuera de carácter delictivo, ir ambos a denunciar a la Jefatura Superior, aportando los detalles oportunos.

Los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de La Rioja han impartido en los dos últimos meses más de cincuenta y cinco charlas (55) charlas de prevención y seguridad, -destacando las que abordan los riesgos del mal uso de Internet-, a distintos colectivos, entre ellos los menores y escolares. Unas charlas que pueden ser solicitadas a través del correo logrono.participacion@policia.es

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Los especialistas de la Policía Nacional en prevención de seguridad recuerdan algunos consejos para evitar problemas en el uso de smartphones y tablets este verano:

Es un buen momento para revisar tus perfiles en redes sociales, ver qué contenidos pueden perjudicarte a ti o a otras personas para borrarlos.

Haz "limpia" de contactos a los que has agregado o te han agregado en RRSS o con los que has intercambiado tu teléfono móvil y no son tus amigos y bloquéales en tu whatsapp en el caso de que insistan en ponerse en contacto contigo.

Abandona los grupos de whatsapp en los que te han metido y en los que no te sientes cómodo. Si compartieran contenido denigrante, ofensivo o que atente contra la intimidad de alguien, házselo ver y exige el borrado del mismo y que no se reenvíe.

Protege el acceso a tu móvil y a otros dispositivos y su uso con un código de seguridad o patrón. Evita almacenar conversaciones o imágenes que comprometan tu intimidad o la de cualquier otra persona.

Instala en el móvil o tablet alguna app que te permita bloquear el acceso al contenido y el rastreo en caso de pérdida o robo para su posible localización.

Apunta en algún sitio en tu casa el IMEI de tu móvil y la descripción detallada del modelo y códigos. No olvides guardar la factura, puedes necesitarla por varios motivos.

No compartas tu contraseña con nadie, ni con tu amiga del alma, ni tu "hermano de sangre", ni lo que crees que es el "amor de tu vida". Cambia las contraseñas cada cierto tiempo, si están compuestas por números, letras y símbolos será más segura.

Si subes contenido a servidores o a la nube, ponle una clave fuerte, larga y difícil. Evita dejar allí contenido sensible.

No sólo podéis ser víctimas de ciberacoso y grooming (chantaje sexual por haber compartido material o agregado a quien no debiera), sino que también podéis convertiros en autores de un delito por vuestra actitud en la Red (injurias, amenazas o compartir material perjudicial o íntimo de otros menores).

Si alguien te chantajea con publicar fotos privadas en redes sociales o que te puedan comprometer o perjudicar o eres víctima de ciberacoso, cuéntaselo a tus padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo debes acudir junto con tus padres a denunciarlo, aportando los detalles oportunos.

Hay aplicaciones para jugar pero no dejes que nadie juegue contigo. Algunas app inicialmente son gratis pero supondrá un coste obtener ventajas. También en los juegos hay riesgo de que al jugar online aparezca algún acosador.

Desconfía de los contactos, ofertas y proposiciones o afirmaciones que te hace cualquier desconocido en la Red. Te puede intentar engañar y no ser quién es además de poder intentar timarte.

Evita hacer locuras por hacerte una buena foto, selfies absurdamente peligrosos, que puedan perjudicar a tu reputación, tu seguridad o la de tus pertenencias.