Arcadi España insisteix que l'escrit del València CF per a prorrogar l'ATE és "insuficient" i "no aporta garanties"

No obstant açò, el conseller ja ha avançat que el document presentat pel València CF li sembla "insuficient" i que "no aporta les garanties i la confiança necessàries per a poder fer qualsevol modificació en els terminis i en els temps establits ja en l'ATE original".

A més, Arcadi España ha apuntat que al voltant del 20 d'agost s'emetrà un informe més, en aquest cas relatiu a la Fase 2 de l'Actuació Territorial Estratègica, que contempla la finalització del nou estadi del Mestalla.

Aquesta mateixa setmana, la seua Conselleria ja va presentar el seu primer 'Informe sobre la incoació de l'expedient d'imposició de penalitats al promotor de l'ATE València CF', a petició de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, en el qual proposa sancionar el València CF amb més de 2,3 milions d'euros per "incomplir" els terminis d'execució de la primera fase de les obres que es contemplen dins de l'Actuació Territorial Estratègica del Mestalla.

El document, consultat per Europa Press, es pronunciava sobre la Fase 1 de l'ATE, que abasta la construcció d'un hotel al costat de l'antic estadi del Mestalla, i el retard del qual considera "imputable" al promotor, per la qual cosa proposa una multa de 2.361.000 euros, calculada entorn al 10 per cent del pressupost del contracte.