Un estudi reflecteix que la música clàssica en directe durant l'hemodiàlisi millora la qualitat de vida dels pacients

Segons ha informat el centre hospitalari, les persones amb malaltia renal crònica que es troben en tractament d'hemodiàlisi solen enfrontar-se a situacions que generen "alts graus d'ansietat, estrés o depressió". Les restriccions en la seua dieta, la dependència d'una màquina, els inconvenients per a organitzar la seua vida, limitacions en les seues activitats física o complicacions amb l'accés vascular, són les situacions que poden generar en aquests pacients un estat d'ànim desfavorable.

Enfront d'aquesta realitat, s'ha elaborat un estudi que confirma l'efecte positiu que produeix la música en directe durant les sessions d'hemodiàlisis en pacients amb malaltia crònica renal.

"Per a realitzar aquest estudi hem dut a terme aquesta activitat en 90 pacients amb hemodiàlisis tractats en el Servici de Nefrologia de l'Hospital de Manises, on aquesta pràctica és habitual des de fa ja temps. Les dades demostren que implantar aquest tipus d'iniciatives en més centres ajuda al fet que més pacients puguen beneficiar-se dels seus efectes", explica la doctora Rico.

Durant l'estudi, s'han analitzat les diferents escales de qualitat de vida abans i després de la intervenció musical en tots dos grups. Mentre que, en el grup de control, els nivells es van mantindre sense canvis, en el que es va intervindre amb música en directe, la qualitat del somni va millorar 21 punts sobre 100, la vitalitat va millorar 25 punts, el benestar emocional va millorar 29 punts, 41 punts en el cas del dolor i la salut en general ho va fer en 11 punts.

L'Hospital de Manises reprèn a partir del pròxim mes de juliol el conjunt d'activitats regulars de 'Músics per la Salut', una iniciativa que pretén fer més suportable l'estada en l'hospital dels pacients, acompanyants i personal del centre amb la realització de microconciertos participatius amb músics voluntaris. Aquestes activitats, que van quedar suspeses per la situació epidemiològica dels últims mesos, es reprenen en breu per a fer de nou possible la seua tasca en el centre hospitalari.

D'altra banda, el Servici de Nefrología de l'Hospital de Manises participa en el projecte d'investigació GoodRENal, liderat per la Universitat CEU UCH i que té com a objectiu promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal crònica a través d'un enfocament integral en col·laboració amb la UPV i l'Universitat de València, així com d'universitats i centres d'investigació de Suècia, Bèlgica i Grècia