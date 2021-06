El tercer análisis desde que comenzó la pandemia tampoco halla muestras infecciosas en el metro de València

Las instalaciones de Metrovalencia (trenes, estaciones, barandillas, máquinas expendedoras y filtros de aire acondicionado) siguen libres de SARS-CoV-2, el coronavirus cuya infección da origen a la Covid-19. El tercer análisis realizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), no ha hallado ninguna muestra infecciosa en la red de metro por la que cada día se mueven miles de personas y que en los dos últimos meses ha experimentado un aumento en el número de usuarios del 20%.

El estudio Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) solo ha encontrado trazas del RNA del SARS-CoV-2 en tres de las 24 muestras realizadas el pasado 1 de junio en las zonas de mayor afluencia de las estaciones de Xàtiva y Colón, las más transitadas de la de la red, y en varios vagones de trenes. Se trata de restos de coronavirus presentes en rejillas de aire de retorno.

Estos resultados, según la investigación, indican que las muestras "no son infecciosas, ya que no se detectaron las tres dianas del genoma en una misma muestra". Por otro lado, en el 87,5% de las muestras recogidas no se detectaron trazas del virus en ninguna de las dianas analizadas. Las muestras se han tomado en zonas de mucho contacto con los viajeros: escaleras mecánicas, tornos, máquinas expendedoras, y en el interior de los trenes, donde destacan elementos como las barandillas, los botones de solicitar parada, la maneta de apertura de entrada y los filtros de aire acondicionado.

Toma de muestras en una máquina expendedora de Metrovalencia. GVA

"Por suerte, es la tercera vez desde que se inició la pandemia que no se encuentra ninguna muestra infecciosa", ha afirmado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, durante la presentación de los resultados del estudio en la estación de Colón. En su opinión, "es una noticia positiva que da tranquilidad a los usuarios y usuarias de todo el sistema de transporte público de la Generalitat valenciana, porque no se encuentran muestras infecciosas, a pesar de que se ha incrementado en un 20% en los dos últimos meses el número de personas que utiliza el transporte público".

En esta línea, ha valorado que la normalidad está volviendo "poco a poco a nuestras vidas y eso se nota también en el número de personas que utilizan el transporte público". Según ha anunciado, las muestras se seguirán tomando para hacer más estudios a lo largo de este año. "No conozco otro operador ferroviario de transporte público en España que haga estas pruebas y las publique, por lo que estamos a la vanguardia en cuanto a transparencia hacia todas las personas que utilizan nuestros servicios para darles tranquilidad".

Aumento de usuarios

España ha confirmado que Metrovalencia está notando un aumento en el número de viajeros, "pero también que la gente cumple las normas, que las medidas de desinfección siguen funcionando y por supuesto que globalmente la pandemia, con el avance de la vacunación, también va a menos. Por eso es importante transmitir ese mensaje de confianza", ha manifestado.

Arcadi España y Anaïs Menguzzato, durante la presentación del estudio del CSIC. GVA

En cuanto al porcentaje de usuarios respecto a la situación anterior a la pandemia, ha informado de que actualmente FGV funciona en torno al 65%-75% del volumen previo a la Covid. "En València y su área metropolitana son unas 148.000 personas al día las que utilizan el transporte público, con un crecimiento muy importante en los dos últimos meses del 20%", ha detallado.

Ferrocarrils mantendrá las actuales medidas de higiene en sus instalaciones. mientras exista la situación de pandemia. "Antes se hacía solo limpieza al finalizar el día, y ahora también durante el día. Se refuerzan con más productos y durante más tiempo", ha afirmado el conseller.

Sin metro nocturno mientras haya pandemia

Respecto a la posible vuelta del metro nocturno, que funcionaba los fines de semana e iba muy ligado al ocio nocturno, España ha afirmado que se reactivará cuando pase la pandemia. "De momento, estamos manteniendo el servicio que tenemos, estudiaremos el servicio nocturno cuando vuelva la normalidad. Hay una cosa que tenemos que tener clara: aunque haya decaído el toque de queda, el virus continúa entre nosotros, no hay que bajar la guardia y hay que seguir cumpliendo todas las instrucciones que diga Sanidad. A medida que avance el vencimiento de la pandemia, iremos estudiando esa vuelta progresiva a la normalidad. Pero no podemos coger atajos mientras está todavía presente entre nosotros el virus", ha añadido.

En este sentido, desde FGV consideran que la vuelta del metro nocturno, que funcionaba las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 3.00 de la madrugada, podría hacer de efecto llamada, por lo que estiman más prudente no retomar un servicio pensado para los desplazamientos vinculados al ocio nocturno.