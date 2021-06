Cs lamenta la dejadez del Ayuntamiento de Samper del Salz en tareas de mantenimiento y por cierre de servicios

La portavoz de Cs en ese consistorio, Carmen Clavería, ha detallado que en las dos intersecciones principales de la localidad los espejos para mejorar la visibilidad del tráfico se encuentran rotos "desde hace más de ocho meses y no han mostrado intención de cambiarlos".

También ha señalado que la mayoría de los bancos del pueblo tienen desperfectos y no se realiza un mantenimiento de este tipo de mobiliario. Además, ha señalado que se han cerrado el centro social, la tienda multiservicios y el bar, "dejando sin estos servicios a las personas mayores que no tienen vehículo y no pueden desplazarse a otros pueblos".

Clavería ha criticado que mientras no se solucionan estos problemas, el equipo de gobierno "se ha gastado 60.000 euros en un parque temático que ahora está también abandonado" y ha pedido al consistorio que proceda a arreglar los desperfectos y facilite, cuanto antes, la apertura de los servicios cerrados.