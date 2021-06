Detingut a Elx per maltractar una gossa de tres mesos i deixar-li seqüeles

Una associació protectora d'animals va alertar els agents d'uns possibles maltractaments cap a un animal, en aquest cas sobre una cadella de tres mesos, per part del seu amo. L'animal va haver de ser hospitalitzat en una clínica veterinària de la localitat alacantina d'Elx i intervingut quirúrgicament de les lesions severes patides, segons ha informat la Policia un comunicat.

L'amo va portar l'animal al veterinari i va explicar que les ferides li les havia produït un altre gos en una baralla. No obstant açò, després de l'exploració, l'especialista va advertir que la gravetat de les lesions reflectia que eren "incompatibles" amb la versió de l'home.

Una vegada realitzades les primeres valoracions clíniques a l'animal, es va constatar que patia hemorràgia nasal i ocular, tenia l'ull literalment fora de la seua òrbita, trencament d'ossos cranials i pèrdua de visió completa, lesions que no eren compatibles amb la mossegada de cap altre animal però sí per un maltractament.

Quan va finalitzar l'operació, la clínica va comunicar que a l'animal li quedarien seqüeles permanents a causa de la gravetat de les ferides, a més dels costos de la intervenció, a la qual cosa l'home va contestar que la cadella no era seua, que li l'havia trobat al carrer i que no pagaria les costes de l'hospitalització.

Per açò, els veterinaris van contactar amb la Policia per a traslladar als agents allò ocorregut. Els agents van aconseguir localitzar el suposat propietari de la cadella i van procedir a la seua detenció com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal.

També van efectuar les comprovacions corresponents en la seua vivenda per a esbrinar si posseïa més animals i saber en quines condicions, ja que la gosseta lesionada no portava l'obligatori xip.

La gossa va ser traslladada a l'Associació Protectora Huellas Salvadas, lloc on es recupera lentament de les lesions produïdes.