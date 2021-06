El guardaespaldas de Brad Pitt y Angelina Jolie da detalles sobre los inicios de su relación

Quizá porque rememora tiempos pasados y acaso cualquiera fuera mejor. O al menos esa era la concepción que se tenía de Brangelina, una de esas parejas tan hollywoodienses que lo tenían todo. Pero el divorcio y la posterior lucha legal, con casos de violencia y alcoholismo por parte del actor, entre Brad Pitt y Angelina Jolie, ha empañado el recuerdo que muchos tenían sobre la pareja perfecta. Sobre todo para alguien que la vivió muy, muy de cerca: su guardaespaldas.

Mark Behar, guardia de seguridad del exmatrimonio, ha revelado algunos detalles jugosos sobre cómo fueron aquellos primeros momentos en los que se podía cortar la tensión amorosa-sexual existente entre ambos con un cuchillo durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith.

En una entrevista con el medio In Touch Weekly, Behar asegura que primero le contrató Pitt y "una vez que la química [entre ambos actores] comenzó a aflorar", Angelina se le acercó y le dijo "Yo también te necesito". Al momento, explica, lo supo: "Yo estaba como '¡Puedo ver dónde va a llegar esto!'".

El antiguo guardaespaldas explica que aquel rodaje era "como estar en el colegio pasando notas entre adolescentes". "Ninguno de los dos quería que nadie se enterase de aquello, pero yo en mi interior no podía dejar de pensar que todo eso era realmente guay", explica Behar, que trabajó para la pareja de 2004 a 2006.

"Cien por cien que cualquier podía sentir que ahí había algo", añade, así como que a él le parecía que hacían "una hermosa pareja" en aquel rodaje, y asegura que llegó a verles "un par de veces cuando estaban siendo poniéndose tontorrones", aunque no "teniendo sexo". "Era un perfecto amor de película", dice. Eso sí, él explica que jamás se entrometió en la relación entre Pitt y su entonces pareja, Jennifer Aniston.

"No me metí en absoluto en todo el asunto de Jennifer. No hice preguntas. Solamente pensaba para mí mismo que quizá las cosas iban mal entre ellos, o que ya habían roto", prosigue, rememorando cómo se enteró finalmente: "[Brad] me habló de Jennifer. Me dijo que la relación no iba tan bien y que [con Angelina] sintió como si un tornado llegara y se lo llevase consigo".

Precisamente por ese romanticismo ahora le cuesta explicarse la dura batalla legal que están protagonizando todavía: "Nunca pensé que llegarían así de lejos. Tiene que haber algo oculto que desconocemos. En ese estado, podría ser personal, podría ser dinero, el amor de los niños o pura amargura. De verdad, no lo sabes. Una vez que les ponen la cámara y son entrevistados, todo son sonrisas. Pero detrás del escenario están todos estos abogados y sí que están peleando".

Behar define a Pitt como un tipo "muy, muy inteligente y que sabe escuchar" y a Jolie como alguien que "si no tiene nada que decir, no dirá algo en vano" e intenta explicar las recientes fotografías de Jolie llegando a casa de su exmarido, Jonny Lee Miller, con una botella de vino.

"Cuando te vuelves famoso y te conviertes en una celebridad, tu círculo es muy pequeño. Para las estrellas es realmente difícil, por lo que se mantienen en su círculo íntimo. Es bastante común, pero a la persona normal de fuera del mundillo le parece extraño", finaliza. "A las estrellas de Hollywood les gusta permanecer dentro de su círculo y muchas de ellas vuelven a sus exparejas", acaba, con unas palabras que bien podrían aplicarse a Jennifer Lopez y Ben Affleck.