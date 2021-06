Soler: "Qui faça del finançament un debat partidista està estafant cinc milions de valencians"

Així ha respost en el ple de Les Corts a una pregunta del 'popular' Rubén Ibáñez sobre com exigirà la Generalitat el canvi del finançament, l'endemà passat de la protesta de la Plataforma per un Finançament Just davant el Congrés i de la reunió que van mantindre els seus integrants amb la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, i de la qual van eixir de nou sense una data per al nou model.

Soler ha reiterat que el finançament ha de garantir la suficiència i l'equitat de les comunitats autònomes i que la postura de Montero "té poc que veure amb Montoro", exministre del PP, i "ha canviat totalment" en els últims anys amb entrega de diners com els fons Covid "sense precedents en la història autonòmica".

"Hi ha una sensibilitat autonomista que no hi havia abans", ha defès sobre el govern de Pedro Sánchez, i ha instat el PPCV a tancar files i a seguir la postura de comunitats on governen com Galícia o Castella i Lleó, on els seus dirigents "pensen de forma molt diferent".

Per al titular d'Hisenda, o els partits valencians estan units o perdran aquesta "batalla", que no és un "problema" de la Comunitat sinó del conjunt d'Espanya. És més, ha garantit que el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) mantindrà una posició "ferma i dura" per a acabar amb l'infrafinançament.

"MENYSPREU CONTINU"

En el seu torn, el diputat del PP ha carregat contra la "impotència" i els "aplaudiments" de la Generalitat "a cada paraula de la ministra Montoro", enlletgint que arribaren a dir que han fet el que han pogut. Ha denunciat "el menyspreu continu als valencians per part del Govern" i que "la Comunitat està òrfena d'un Consell que els defenga".

També ha recordat que el Govern porta anys sense convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i ha criticat la "nul·la credibilitat" del Botànic en matèria de finançament, "fracàs rere fracàs", i especialment el "fracàs personal" de Soler com a conseller en no aconseguir ni el nou model ni un fons d'anivellament.

El 'popular' ha dit que a Soler se li acaben les idees i "conta pel·lícules" i li ha rebatut que "l'única estafa es produeix quan governen els socialistes" a Espanya i a la Comunitat.