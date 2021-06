El Parlamento foral autoriza 2,7 millones de euros para la ejecución de fondos europeos

En la votación en la Cámara, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han respaldado la ley, mientras que Navarra Suma y EH Bildu se han abstenido, reprochando al Gobierno foral que no se ha mostrado abierto a negociar el contenido del proyecto. "La abstención ni es eterna ni es gratis", ha advertido EH Bildu.

El Gobierno foral trasladó este proyecto al Parlamento argumentando que varias unidades del Ejecutivo han manifestado la necesidad de incrementar ciertos recursos, tanto de personal como de gasto corriente y de inversión, para la correcta ejecución del gasto que conllevan los fondos REACT UE.

La iniciativa autoriza partidas de gasto para proyectos que no estaban presupuestados, como el vivero en Lekaroz de CEIN, trabajos de planificación de infraestructuras industriales, mejoras de accesibilidad a centros educativos, o una inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles. En el caso de los denominados fondos REACT, Navarra adelanta el dinero que después devolverá Bruselas con las certificaciones de gasto.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, ha afirmado en el pleno que la llegada de los fondos europeos "avanza según los plazos previstos y muy pronto tendrá repercusión directa en la ciudadanía". "El consenso es vital para el éxito de este plan. Se pide desde Europa y desde el Gobierno de España y en Navarra tenemos la oportunidad de dar ejemplo. Vamos a ver si todos estamos al altura y somos capaces de mostrar unidad lejos de luchas partidistas y de palos en las ruedas", ha planteado.

Sin embargo, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha criticado que el Gobierno foral presenta este proyecto "a modo de plato de lentejas: 'Esto es lo que hay, si quieres las comes y si no las dejas". "Utilizan la gestión de esta pandemia apelando a un falso sentido de la unidad, porque es la unidad de la sumisión a lo que proponga el Gobierno, sin admitir ningún otro punto de vista, sin admitir crítica alguna a una gestión que han decidido hacer sin participación y de forma unilateral, sin explicación. Los consensos tienen que estar construidos sobre el diálogo y la participación, no sobre la sumisión al ordeno y mando de planteamientos tacticistas para satisfacer a socios de Gobierno", ha afirmado.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha asegurado que "los fondos europeos no son para el beneficio del Gobierno de Navarra sino que son única y exclusivamente para el beneficio de la Comunidad foral, a ver si de una vez nos entra este mensaje a todos". "Ese llamamiento a la unidad y al consenso que hizo Europa y que hizo ayer mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece que en este Parlamento de Navarra no cala", ha lamentado la parlamentaria socialista.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha respaldado el proyecto de ley y ha valorado positivamente que la Comisión Europea "ha dado una nota alta al conjunto de planes" presentados por el Gobierno de España, pero ha advertido de que la Comisión no ha dado esa misma nota "allá donde el Gobierno español explica dónde se van a producir los ajustes necesarios a la hora de recibir estos fondos". "Aquí las llamadas al consenso deben ir acompañadas de propuestas políticas bien concretas", ha dicho, destacando que, junto con la "buena noticia" de la aprobación del plan de España por parte de Europa, "todavía nos están diciendo que hay que asegurar y ajustar determinadas cuestiones esenciales, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado la abstención de su grupo compartiendo algunas de las críticas planteadas por Navarra Suma. "No vamos a poner palos en la rueda pero no vamos a comulgar con ruedas de molino. No ha habido negociación, no ha habido margen para ninguna propuesta. Hay que decirlo claramente, es un debe que tiene que apuntarse el Gobierno y sobre el que tendría que reflexionar. A ver si se enteran bien el Gobierno y el PSN: estamos ante un Gobierno en minoría y que necesita buscar mayorías. La abstención ni es eterna ni es gratis", ha advertido.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que este primer paquete de los fondos europeos está destinado a "digitalización y modernización de pymes, a obras de rehabilitación de centros educativos o a actuaciones en materia de transición energética, y en coherencia con lo que hemos venido votando y la buena perspectiva que vemos en estos fondos, vamos a votar a favor de esta ampliación de crédito".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha anunciado el voto a favor, "aun con muchas dudas, porque podemos respaldar este suplemento de crédito adelantando fondos para proyectos que se prevé que vayan a tener financiación", pero no ha compartido el planteamiento de la consejera respecto a la unidad. "Nosotros tenemos muchísimas dudas sobre si estos fondos llegarán y cuáles serán los proyectos prioritarios. Damos un voto de confianza pero con muchas dudas", ha insistido.