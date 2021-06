Una investigadora de la UMU, premiada por la Fundación Esteve por sus hallazgos sobre el cáncer de hígado

La Fundación doctor Antoni Esteve concede sus Premios de Investigación al mejor trabajo de farmacología publicado por un autor español en los últimos dos años, que pueden ser de diferentes aspectos como diseño de fármacos, síntesis, desarrollo galénico, evaluación clínica o de laboratorio o uso de fármacos.

El artículo ganador de esta decimoséptima edición se publicó en el año 2019 en Nature, una de las revistas científicas de más alto impacto a nivel mundial.

Dicho estudio, que tenía como investigadora principal y primera autora a la investigadora de la UMU Antonia Tomás Loba, reveló datos importantes en torno a la implicación de la proteína p38gamma en el desarrollo del principal tipo de cáncer hepático, que afecta a más de un millón de personas al año, suponiendo la tercera causa más común de decesos por cáncer en todo el mundo.

"Este hallazgo es de una gran importancia médica porque identifica a p38gamma como una diana farmacológica prometedora para el tratamiento del cáncer de hígado", explica Sabine Werner, miembro del jurado internacional del premio de la Fundación Esteve.

LA FUNCIÓN DE LA PROTEÍNA P38GAMMA

Las investigaciones se realizaron bajo la dirección de la doctora Guadalupe Sabio, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), ubicado en Madrid, donde descubrieron que la proteína p38gamma controla la división celular en el hígado y que, además, su inhibición hace la función de protección frente al cáncer hepático.

Usaron para ello modelos genéticos en los que eliminaban tanto esta proteína como los inhibidores químicos de la misma. "Tanto si faltaba esta proteína como si se bloqueaba su actividad con un fármaco, se consiguió retrasar el desarrollo del tumor en ratones", señala la doctora Antonia Tomás Loba.

"El estudio, por tanto, ofrece una contribución fundamental a nuestra comprensión de la progresión del ciclo celular en el hígado enfermo y en regeneración y abre nuevas vías para el tratamiento del cáncer de hígado", concluye Sabine Werner.

CRONOBIOLOGÍA Y EL CÁNCER DE HÍGADO

Actualmente, Antonia Tomás Loba se centra en una línea de investigación que estudia la conexión entre el cáncer de hígado y el sistema circadiano, que son los ritmos que regulan los cambios físicos, emocionales y conductuales que experimenta un ser vivo a lo largo del día, están relacionados con el reloj biológico, que se encuentra en la región del cerebro llamada hipotálamo.

La desincronización de este sistema circadiano por el estilo de vida moderno, como cambios en las rutinas de sueño, comer a deshoras, exposición a luz blanca de noche, deriva en la llamada cronodisrupción.

Ésta aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, de mama y próstata según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, no se conoce el mecanismo molecular por el cual la cronodisrupción conduce al desarrollo de tumores en los tejidos periféricos y más en concreto en el hígado. Entender este mecanismo es de particular relevancia, ya que se postula que p38gamma no solo es importante en el cáncer de hígado, sino que puede participar en la regulación de los ritmos circadianos hepáticos", aclara Juan Antonio Madrid Pérez, catedrático de la UMU en el área de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología.

La concesión del premio de la Fundación Esteve trae consigo una aportación de 18.000 euros que podrán utilizar en la investigación de proyectos futuros. "Este premio supone un apoyo imprescindible a la investigación en Cronobiología del cáncer de hígado, posicionando a la Universidad de Murcia y al IMIB-Arrixaca como referente científico en España", detalla Juan Antonio Madrid.