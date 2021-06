El ingreso de Martínez Vidal y Molina en el Grupo Mixto obligará a repartir el cupo de iniciativas y la subvención anual

Cabe recordar que, según el Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, para conformar grupo parlamentario propio es necesario contar con al menos tres diputados de una misma formación política.

Entre los posibles cambios a los que se enfrenta ahora el Grupo Mixto -con dos escaños de Podemos y otros dos procedentes de Cs- se encuentra el nombre de la persona en la que recaerá la portavocía, un papel que desempeña María Marín, de la formación 'morada', desde 2019.

Así, los cuatro parlamentarios deberán decidir si esta continúa al frente o si la designación se somete a votación. Si se produjera esto último y no hubiera acuerdo entre ambas partes, la decisión final la tomaría la Mesa de la Cámara, que es el órgano rector colegiado de la Asamblea Regional.

En la actualidad, la Mesa está constituida por el presidente del Parlamento, Alberto Castillo, que se abstuvo en la votación de la moción de censura para desbancar al PP del Gobierno regional, motivo por el que Cs le expulsó; Miguel Ángel Miralles (PP) y Gloria Alarcón (PSOE), como vicepresidentes, y Francisco José Carrera (adscrito al Grupo de Vox, aunque expulsado del partido) y Antonio José Espín (PSOE), en calidad de secretarios.

Además, los cuatro diputados del Grupo Mixto tendrán que ponerse de acuerdo para decidir qué iniciativas se elevarán al Pleno y a las comisiones, según el cupo que le corresponde, así como el reparto del tiempo de cada diputado en los diferentes debates y la subvención que el grupo recibe, que en 2020 ascendió a 175.980 euros.

Igualmente, tendrá que llevarse a cabo una reestructuración de las comisiones, pues el reparto actual solo contempla como adscritos al citado grupo a los representantes de Podemos.

Respecto a los asesores de libre designación, en un principio a los dos exadscritos al Grupo de Ciudadanos no les correspondería ninguno, ya que el Mixto tiene el cupo completo con un jefe de prensa (del grupo A) y un asistente técnico (del grupo C/D), ambos de la confianza de Podemos. No obstante, no se descarta que, dada la singularidad de la situación, el Parlamento estudie la posibilidad de que los dos diputados de Cs puedan incorporar algún empleado.