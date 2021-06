La actriz Kirsten Storms, que interpreta a Maxie Jones en la serie Hospital General desde 2005, tuvo que someterse a una cirugía craneal a principios de este mes y ahora ha querido compartir con sus fans el resultado de la misma.

La propia actriz preguntó a sus seguidores de Instagram si querían ver la cicatriz que le había quedado y sí, querían.

"Sí, tenía el 100% de los votos esta mañana para ver la parte de atrás de mi cabeza. ¡No sabía que estaríais dispuestos a hacerlo!", decía la actriz en su perfil.

La actriz ya había anunciado que siente una mejoría en su salud tras la operación, que tuvieron que realizarle para extirpar un "gran quiste", que fue drenado y eliminado de la parte posterior de su cráneo.

"Hay una diferencia notable en cuanto a los síntomas que estaba experimentando por el quiste y toda la presión en mi cabeza", explicó. "Esos síntomas se han ido. La presión constante y el dolor de cabeza me afectaban mucho más de lo que me daba cuenta, lo sé ahora que no está ahí. Eso se ha ido, y eso es asombroso", explicaba la joven.

En la imagen que ha subido puede verse una cicatriz, aún con los puntos, que va de la nuca a la base del cráneo. (Atención: a continuación se muestra la imagen y puede herir su sensibilidad).

"Hace menos de 48 horas me sometí a una cirugía cerebral, de ahí el collarín, estaba en la parte inferior de mi cerebro", contaba hace unos días Kirsten Storms.

"Lo que tenían que drenar y extirpar no era cáncer; quiero aclarar eso ahora mismo, antes de que Internet se vuelva loco con los rumores sobre esto", aclaraba la actriz de 37 años.

Storms ya tuvo que dejar la serie Hospital Central durante casi un año por problemas de salud, tiempo durante el cual su papel, por el que fue nominada a un Emmy, fue interpretado por otra actriz.