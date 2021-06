Alba: "No podemos ofrecer un médico toda la noche porque sería malgastar el dinero de todos"

Alba ha sido la primera en comparecer en un pleno tenso, y bronco, en el que el público ha llegado a interpelar las intervenciones de diputados y Gobierno, llegando a ser amonestada por el presidente del pleno la alcaldesa de Jalón, Raquel Sáenz Blanco; y en el que el sonido de fondo del inicio han sido las personas concentradas, en la puerta del Parlamento, contra el último plan del Servicio de Salud riojano.

"No podemos consentir que pretendan sustituir cuarenta médicos por cuatro ambulancias sin médico, y cierren las urgencias de Ausejo, Rincón, El CARPA... no lo podemos consentir, son los responsables del mayor recorte; los de lo público, vergüenza les debería dar", le ha increpado a Alba el portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, mientras el público presente le apoyaba con aplausos.

La consejera le ha indicado: "No hablamos de cierre, hablamos de cambio, porque si no hay profesionales ni aquí ni en el resto del país no nos podemos comprometer a algo que no podemos hacer".

Ha subrayado que se cierran "algunos puntos de atención continuada las noches y fines de semana; el resto siguen igual". Ha indicado que, en vez de contar con un médico toda la noche "para atender un paciente" habrá una ambulancia en el centro de salud más cercano.

La alcaldesa de Jalón ha increpado en varias ocasiones a la consejera, mientras las intervenciones de la bancada 'popular' eran aplaudidas, y la consejera ha replicado: "Yo creo que gritar no ayuda".

"Es vergonzoso", le ha dicho Garrido, "que se hayan quedado alcaldes en la calle y no se les haya permitido el acceso" en relación a la concentración que, desde media hora antes de empezar el pleno, se estaba desarrollando en las puertas del pleno convocada por las alcaldesas de Jalón y San Román de Cameros.

El presidente del pleno le ha recordado que, por normativa anti-covid hay un aforo que cumplir entre el público que asiste al pleno. El 'popular', por otro lado, también ha reprochado que no estuviera presente la presidenta del Gobierno, Concha Andreu.

"No cerramos nada, señor Garrido, lo que vamos a hacer es organizar un sistema anacrónico", ha respondido Alba señalado: "No hay médicos, no los hay, así que necesitamos un nuevo modelo que garantice la atención con los recursos existentes, todo lo demás sería engañarles".

Garrido ha preferido referirse a la "presidenta de Gobierno", que estaba, siguiendo sus palabras, "escondida, huída", para recriminarle que es, a su juicio, "responsable de haber triplicado el número de médicos que hacen falta".

A continuación, el 'popular' Carlos Cuevas, que ha empezado afeando que Andreu haya "despreciado a sus pueblos y vecinos" por no haber estado presente en el pleno desde el principio, ha insistido en que se trata de un modelo de recortes: "Y encima nos quieren hacer creer que son refuerzos". "Nos están meando y dicen que llueve", ha añadido más adelante.

Cuevas ha saludado a las responsables del servicio de Urgencias del CARPA, presentes, y ha criticado que "no les han preguntado" para elaborar el nuevo Plan de Atención Continuada. "En qué cabeza cabe elaborar un plan y que no cuenten con los profesionales para nada", ha señalado. Ha recordado que las Urgencias del CARPA sirven para "descongestionar" las del San Pedro con una media de 35 urgencias al día.

Alba ha rechazado que el PP "intente dar lecciones de política sanitaria cuando son los reyes del mercantilismo".

Ha relatado cómo "es considerable la reducción de las urgencias desde las nueve de la noche y, si se analiza una a una, algunas no son urgencias". Ha añadido que, con el nuevo plan, "cualquier tipo de asistencia será cribada por los médicos del 061".

También ha asegurado que el Plan de Atención Continuada se ha elaborado con un consultor externo y un grupo de trabajo y reflexión con más de veinte profesionales.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha preguntado a Alba "dónde están los 280 profesionales sanitarios que prometieron. "Lo que necesitan nuestros pueblos son médicos", ha señalado.

También en materia sanitaria, la portavoz de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha preguntado por la falta de pediatra en Alfaro. Alba le ha indicado: "La asistencia está garantizada por profesionales de pediatría de Calahorra" y los médicos de Cabecera de Alfaro.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha aseverado: "Yo de su respuesta deduzco que no, porque decir que tienen la asistencia garantizada en Calahorra..."

Ha invitado a pensar que, para los niños, el pediatra es el médico de cabecera y ha apuntado a la imposibilidad de conciliar si hay que trasladar al menor a Calahorra. "Es ineludible darle solución a este problema", ha dicho.

Le ha pedido que sea "coherente con su programa de gobierno, y con las peticiones del Ayuntamiento de Alfaro. "Qué mejor normalidad que los niños sean atendidos por su pediatra en su propia localidad", ha dicho.

Alba ha explicado que es una realidad que en Alfaro no hay pediatra y, ha añadido: "Es lo que estamos intentando solucionar con la mayor celeridad posible". "Lo cierto", ha afirmado, "es que están recibiendo la atención necesaria, no la que nos gustaría".