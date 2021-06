Turisme presenta l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a prop de 200 operadors canadencs

En concret, durant la vesprada d'aquest dimecres es van realitzar dos presentacions 'online' de la destinació i oferta turística de la Comunitat Valenciana, una en anglés per a tot el Canadà i una altra en francés, dirigida els professionals de les regions francòfones de Québec i Terranova. L'esdeveniment va comptar amb un total de prop de 200 operadors inscrits, uns 130 per a la versió anglesa i la resta per a la francesa.

Durant les presentacions, es va promocionar l'oferta dels diferents productes i destinacions de la Comunitat Valenciana, posant el focus en l'oferta cultural, urbana i gastro-enològica de la Comunitat, d'especial interés per al mercat canadenc.

Així mateix, es va presentar la Comunitat Valenciana com una destinació mediterrània i segur, de cara a una eventual i gradual obertura dels mercats transatlàntics cap a Europa. L'esdeveniment es va complementar amb la presentació de l'oferta turística de la ciutat de València que va realitzar VisitValencia, per ser la principal destinació dels turistes canadencs que visiten la Comunitat.

L'actuació s'emmarca en el conjunt d'accions 'online' amb països llunyans i amb potencial de creixement a mitjà i llarg termini a la Comunitat, com són Rússia, la Xina, els Estats Units o el Canadà, que es combina amb actuacions tant per internet com a presencials en mercats que ja s'han obert més recentment, com són una bona part de mercats europeus o el propi mercat espanyol.

El mercat canadenc, amb una mica més de 37 milions d'habitants, és un mercat emissor relativament reduït encara per a la Comunitat Valenciana, però amb moltes possibilitats de cara al futur, en tractar-se d'un país amb un elevat nivell de renda, una gran població urbana, concentrada sobretot entorn de les àrees de Toronto, Montreal, Québec i Vancouver, que realitza freqüents viatges tant per raons climàtiques, com per a conéixer altres cultures, especialment a Europa.

Les xifres d'abans de la pandèmia reflecteixen creixements sostinguts del nombre de turistes cap a Espanya fins el 2019, que s'espera vagen remuntant gradualment a mesura que es reòbriguen els diferents mercats emissors.