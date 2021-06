Ante el calor del verano, una receta de cóctel de melocotón sin alcohol, rico en probióticos y energizante

Las recetas de Andrea Carucci .

Pienso en melocotones y recuerdo muchas anécdotas o paréntesis de mi vida. Rememoro mis años de adolescencia, mi asombro al encontrar un árbol de melocotón al costado de un camino de una mina cerrada. La naturaleza se abre camino en el rincón más inesperado. Aquellos transportistas de las minas comían melocotones y sus restos dieron fruto en forma de árbol más de treinta años después.

Hoy día empieza a haber movimientos de asociaciones que desean mantener este tipo de melocotoneros, fuera de cultivo, en las lindes de fincas, entre vides, y creciendo espontáneos en caminos, a los que no se prestan los debidos cuidados.

Sus melocotones, a diferencia de las variedades que se cultivan de forma intensiva, constituyen un importante patrimonio genético que ha sido seleccionado por la naturaleza y por generaciones de agricultores y que tienen grandes cualidades tanto de olor, sabor y nutrientes, aunque sean más pequeños. Actualmente existe una elevada pérdida de diversidad genética de este fruta.

Melocotoneros listos para ser cosechados. GTRES

Lo adoras o lo odias, pero conquistan el corazón de muchos. En algunas culturas representan el postre perfecto. Su dulzor y sabor, que con el tiempo se están perdiendo, inspiraron la creatividad de muchos recetarios, desde los más simples y cotidianos hasta la cocina más refinada de los mejores chefs.

Dice la leyenda china, en los tiempos legendarios en los que la realidad y la narrativa fantástica tenían limites difusos, el melocotonero era la fruta de la inmortalidad; cuenta la leyenda que Xiwangmu recitaba poesía en un jardín rodeada de melocotoneros que necesitaban 3.000 años para florecer y otros 3.000 para madurar su fruto. Y la leyenda no estaba lejos de la realidad ya que tuvieron que pasar milenios para que el melocotón primigenio se convirtiera en el que ahora conocemos.

Este árbol de flores hermosas parece ser que tiene origen en China, en la zona del valle bajo del río Yangzi, hace 7.500 años. En esta zona se encontraron los primeros indicios de la domesticación de su ancestro silvestre, según un estudio publicado en la revista Journals Plos One. Este frutal pertenece a la familia de Rosáceas y es pariente del albaricoque, la nectarina y la almendra.

Del árbol del melocotonero se utilizan todas sus partes. La madera ancestralmente fue utilizada como símbolo de protección y poder en la antigua cultura china, hasta tal punto que sus guerreros la empleaban para elaborar sus armas. Actualmente es una madera muy requerida para todo tipo de muebles y utensilios domésticos, siendo muy valorada en interiorismo.

Melocotonero en flor. GTRES

Propiedades del melocotón

Su temporalidad es de junio a septiembre y, aunque el 80% de esta fruta es agua, en el 20% restante podemos encontrar antioxidantes muy beneficiosos y nutrientes que nos benefician desde la protección de nuestra piel hasta de nuestro sistema inmune.

Su mayor beneficio radica en la cantidad de polifenoles que contiene, y no tanto en sus vitaminas. Dentro de sus polifenoles encontramos ácido clorogénico y catequinas, que mejoran el metabolismo lipídico, la celulitis y promueven la perdida de peso, reduciendo la grasa visceral, colesterol y ácidos grasos. Este ácido también tiene propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antifúngicas, anticarcinogénicas, antitumorales, antimutagénicas - protegiendo nuestro ADN -, hepatoprotectoras, antiinflamatorias, e inmunoestimulantes.

También contienen cantidades importantes de los glicósidos de flavonoides con efectos vasoprotectores, lo que mejora el estado de los capilares aumentando su resistencia y reduciendo su permeabilidad. Además se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas.

Por su parte su contenido en kaempferol también le otorga efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos, anticancerígenos, cardioprotectores, neuroprotectores, antidiabéticos, antiosteoporóticos - mejorando nuestra salud ósea -, estrogénicos/antiestrogénicos - regulando nuestras hormonas-, ansiolíticos y analgésicos.

Todos estos polifenoles junto a la quecitina tienen grandes beneficios de su acción prebiótica que gracias a su aporte mejora nuestro ecosistema microbiano intestinal -flora intestinal- y, en consecuencia, mejora, nuestro sistema inmune y la salud en general.

Según algunas investigaciones la flor del melocotonero es conocida por sus efectos sobre la hinchazón, el estreñimiento y los dolores menstruales

Por ultimo el melocotón tiene un Índice glucémico de 14 a 42 según la variedad; en almíbar aumenta hasta 52, Esto indica que en su mejor versión fresco su Índice glucémico es medio, por lo que no se debe consumir en exceso.

Los melocotones, al contener gran cantidad de agua, tienen la peculiaridad de retener mayor cantidad de pesticidas y tratamientos que se le pueda hacer para el control de ciertas plagas por lo que es recomendable consumirlo de cultivo orgánico para poder adquirir sus beneficios nutricionales ya que estos, según el libro titulado Health Benefits of Organic Food: Effects of the Environment contienen, tiene entre un 20 a un 90% mas de antioxidantes y carecen de tóxicos.

Cóctel de melocotón GTRES

Receta de cóctel de melocotón sin alcohol

INGREDIENTES

El zumo de un limón.

Una manzana orgánica con piel.

Una porción de melocotón, albaricoque o nectarinas.

Media cucharadita de polvo de maca o polen triturado.

Una taza de kombucha o kéfir.

Dos tazas de agua filtrada o de manantial.



ELABORACIÓN

Más fácil, imposible. Ten presente que puedes dejarlo unas horas a temperatura ambiente para incrementar sus probióticos, fuera del alcance de la luz. Pero no lo guardes, consúmelo inmediatamente después de prepararlo.

Corta la fruta lo más pequeña posible y disponla en un recipiente junto con la maca, la kombucha y el agua. Deja reposar la mezcla varias horas en la nevera.





Otra opción es prepararlo con batidora:

Introduce en el vaso todos los ingredientes menos la kombucha o el kéfir, y bate durante cuatro minutos. Después, agrega la kombucha o el kéfir.





Cóctel de melocotón en proceso. GTRES

