La Generalitat ultima el primer pla valencià de recuperació juvenil

La Comunitat Valenciana comptarà amb el primer pla de recuperació destinat en exclusiva a la població jove, un sector “atrapat entre dues crisis”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va avançar ahir que el Consell està ultimant el Pla Valencià d'Emancipació Juvenil, denominat pla Ariadna, que pretén mobilitzar fins a 2027 un total de 1.800 milions per a la recuperació de la joventut.

Segons va manifestar Puig en la sessió de control en Les Corts, aquesta és “l'estratègia més ambiciosa per a ajudar als nostres joves i potenciar la seua contribució a una societat més cohesionada, diversa i solidària”. A més, és “el primer pla de recuperació destinat als joves a Espanya, amb participació activa del Consell de la Joventut”. De fet, “gràcies a les aportacions dels joves, el pla anirà més enllà de les actuacions centrades en l'ocupació, l'educació i l'habitatge, que tradicionalment han monopolitzat actuacions d'aquest tipus”, va afegir.

La iniciativa, segons Puig, s'enfocarà en la millora de la salut mental i emocional dels joves, l'oci i l'esport alternatiu, la mobilitat, l'àmbit rural i el voluntariat, i buscca garantir el futur d'una generació “atrapada entre dues crisis”. Per això, va convidar a “formalitzar una gran aliança per la joventut” i va subratllar que el Consell acull amb “braços oberts” les propostes que s'aporten, perquè no és només un projecte de govern, sinó també una aspiració del conjunt de la societat.

Així es va pronunciar Puig en resposta a la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, que li va preguntar en la sessió de control per la joventut, que es veu “amb molt poques oportunitats en el propi país”, i el va acusar de “no prendre-s'ho prou seriosament”. En aquest sentit, li va retraure que el pla Avalem Joves no ha generat un retorn necessari i els “falsos becaris” de Presidència. “És aquesta la seua manera d'apostar pels joves?”, li va etzibar. Merino també va destacar els problemes de salut mental ocasionats a causa de la pandèmia.