Un chivatazo desvela que los 'Supervivientes' tienen información del exterior gracias a sus parientes

Cuando los realities comenzaron con Gran Hermano, en el año 2000, había una norma inquebrantable: el aislamiento de los concursantes, que no podían saber nada del exterior.

Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de nuevos formatos, junto a la necesidad de darle vueltas de tuerca a los concursos de telerrealidad para que no se hicieran monótonos, relajó esa norma.

Es lo que ocurre en Supervivientes, por ejemplo, donde en medio de la dureza del concurso, del hambre y el desánimo, recibir la visita de un familiar o un amigo es todo un chute de energía. Sandra Pica, Harry, los novios de Lola y Palito, el hermano de Lara Sajen, la madre de Alejandro Albalá y la de Melyssa, el hermano de Gianmarco... muchos han visitado ya las playas de Honduras donde se graba Supervivientes.

Sin embargo, eso tiene sus peligros y en esta edición se ha hecho patente que algunos de los visitantes han dado a los concursantes información del exterior y lo que es aún más grave: instrucciones sobre el concurso.

Todo eso ya se apuntó hace unas semanas en una de las galas de Supervivientes, cuando la organización comenzó a sospechar que Sandra Pica, expareja ahora de Tom Brusse, uno de los concursantes, le había dado a este todo tipo de informaciones sobre su visita, como la existencia de la llamada 'playa destierro' a donde van los concursantes expulsados.

"Ha sido Sandra Pica la que ha largado más de la cuenta y recibirá su castigo", acusaba directamente Jorge Javier Vázquez en una de las galas.

Sin embargo, en otra emisión posterior el presentador Jordi González era más comedido aunque iba en la misma línea: "Cuando se habla de cosas que solo se hablan en España… creemos que hay filtraciones", dejaba ver.

En una gala, Sandra Pica tuvo su interrogatorio sobre el asunto, en el que negó la mayor: "Estoy tranquila, sé con quién me he relacionado y las preguntas que me han hecho. No es que no haya querido decir si hay playa [destierro] o no. Es que le dije que no había", aseguraba ella.

Sandra Pica es la familiar que más tiempo permaneció en la isla y tuvo contacto con todos los concursantes, que no dejaron de pedir información. "Olga me preguntó por Rocío. Le dije que estaba bien y que había coincidido alguna vez con ella. Nada más. Gianmarco me preguntó a ver si había vuelto su hermano de Italia y le dije que no se lo podía decir. Se enfadó un poco por no poder decirle algo tan simple", aseguraba Pica durante la gala en la que fue cuestionada.

Sin embargo, en Supervivientes no todo se graba, pues a pie de playa hay varios equipos de sonido y cámaras, pero la movilidad y el número de participantes impide tener todas las conversaciones controladas al mismo tiempo y por eso no se pudo probar la culpabilidad de Sandra Pica, que durmió junto a Tom Brusse, en momentos muy íntimos y propicios para las confidencias.

"Habría una penalización, estaba en el contrato. Pero como no tenemos la prueba no podemos emprender acciones legales contra ti. Pero que tengas claro que has podido cambiar el rumbo del programa", le decía a Pica el presentador Jordi González.

Pero en esta última gala la concursante Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores, ha revelado que Sandra Pica sí dio informaciones cruciales para el concurso.

"Sandra le ha contado todo a Tom y nos lo ha contado a nosotros también", dijo Olga Moreno en directo en la última gala. Jorge Javier Vázquez le pidió que fuera más concreta, que especificara qué les había revelado. "Han hablado de todo. No voy a contar absolutamente nada. No voy a decir nada. Sandra no está concursando. De mí no va a salir de mi boca nada", decía Moreno después del chivatazo, insistiendo en que Sandra Pica había contado "lo más grande" pero que desgranarlo sería como "contar 'el Quijote'".

Pero fue la propia Olga Moreno la que preguntó a Sandra Pica sobre su situación familiar y la docuserie de Rocío Carrasco, en la que se habla de Antonio David Flores, algo que ya se sospechaba por un cambio de conducta de la propia Olga Moreno y algunos de sus comentarios en la isla, defendiendo a su marido y la hija de este, Rocío Flores.

"Olga me preguntó por el tema y yo lo único que le dije fue que no podía decir nada, porque no sabía ni si se había terminado el documental", decía Sandra Pica en Deluxe, donde confesaba que había comido con Rocío Flores días antes de viajar a Honduras, aunque negaba haber recibido el encargo de transmitir información a su madrastra, Olga Moreno.

Bravísima @belenrdguez preguntando a Sandra Pica si ha hablado de la docuserie a Olga. Sandra reconoce q Olga le preguntó por ello, pero luego se contradice y asegura q apenas habló con ella. Ojo al final: Olga recuerda a su madre ¿por primera vez? #ViernesDeluxe #deluxevivientes pic.twitter.com/dArNd29YPg — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 29, 2021

Fue Lara Sajen la que se atrevió a dar más detalles de la información de la que disponían: "Sandra ha dicho lo del palafito, que están allí Lola con Palito, que habían robado un paquete de Oreo, que con quién se tenía que juntar Tom para que fuera le beneficiase a él... y creo que no me dejo nada. Pero Sandra a mí no me ha dicho nada. Lo único que me ha dicho Sandra es que conocía a mi hermano y que era un amor. Yo me enteré por el grupo", aseguraba la concursante. Tom Brusse, por su parte, negaba todas las acusaciones.

Lara y Melyssa defendieron en directo a sus familiares, asegurando que ellas no habían recibido información de lo que estaba pasando fuera, solo sobre el buen estado de salud de su familia.

De hecho, Nela, madre de Melyssa, tuvo que negar en directo que hubiera dado información a Tom, que le preguntó directamente si Sandra Pica aún era su pareja. "Qué pregunta más tonta, ¿con quién va a estar?, le dije yo y se fue", explicaba la señora.