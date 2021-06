València contractarà 100 joves i formarà a 4.000

L'Ajuntament de València ha posat en marxa el programa Avancem!, un pla d'ocupació i formació que permetrà la contractació de 100 joves de la ciutat i oferirà assessorament i formació a altres 4.000. La iniciativa ha sigut impulsada des de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, a través de València Activa, i es dirigeix a persones joves menors de 30 anys desocupades, inscrites en Labora i en l'Agència d'Ocupació València Activa.

La regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé, va ressaltar ahir que un centenar de joves aturats “podran treballar durant nou mesos en dependències municipals, i més de 4.000 seran formats”. Acompanyada per la subdirectora de València Activa, Mar Marín, l'edil va explicar que aquest programa es desenvolupa amb mitjans exclusivament municipals, és a dir, que el 100% del finançament prové de fons de l'Ajuntament.

El pressupost d’Avancem! ascendeix a una mica més de tres milions d'euros, dels quals 1,7 milions es dedicaran al pla d'ocupació en si i 1,2 milions aniran per a les activitats de formació i assessorament. De fet, va detallar la regidora, a més dels contractes i la formació, aquest programa d'ocupació comptarà també amb assessorament especialitzat a través dels serveis de Barris per l’Ocupació i programes d'orientació basats en metodologies capdavanteres com la ludificació en la cerca d'ocupació.

“Amb aquest nou pla d'ocupació, impulsat al 100% amb fons municipals, demostrem la sensibilitat i compromís d'aquesta administració amb els i les joves de la nostra ciutat.

I més en aquests moments, en què el col·lectiu de joves ha sigut un dels més afectats per la pandèmia a nivell laboral, però també emocional. Volem que se senten recolzats pel seu ajuntament, que ens senten del seu costat, volem donar-los eines per a progressar i avançar”, va manifestar la regidora.

Bernabé va afegir que l'evolució de la desocupació a la ciutat en els últims mesos “avala” la gestió de l'Ajuntament. “Les nostres polítiques de foment de l'ocupació i ajudes directes als sectors productius estan reactivant l'economia local”, va dir la responsable d'Ocupació, que va recordar que, de les 2.000 persones que es van incorporar al mercat laboral al maig, quasi 1.000 van ser joves menors de 30 anys. No obstant això, la delegada va admetre que, “malgrat aquestes xifres, el grup de joves és tradicionalment un dels més castigats en l'àmbit laboral, sobretot en moments de crisis com el que acabem de travessar”. “Per això el pla que hui presentem és tan necessari”, va subratllar.

Cursos formatius

Les més de 4.000 places formatives que s'ofereixen a través d'aquest pla s'agrupen entorn de tres grans grups de competències: la cerca d'ocupació, les habilitats laborals i socials i la innovació i nous sectors econòmics. Els joves interessats en formació sobre la cerca d'ocupació podran accedir a cursos sobre elements innovadors: Com fer entrevistes o reunions Zoom; Com tindre un perfil professional en les xarxes socials, Marca personal o Entrevistes en anglés, entre altres.

En el camp de les habilitats laborals i socials, les persones interessades podran formar-se en Negociació; Intel·ligència emocional o Presentacions d'impacte i les que desitgen aprofundir en els camps de la innovació i els nous sectors econòmics podran rebre cursos formatius sobre Especialització en gestió de projectes; Ciberseguretat o Programació.